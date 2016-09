Flashmob in Zwickau: Was macht das Sofa vor dem Rathaus?

erschienen am 28.09.2016



Auf dem Zwickauer Hauptmarkt hat heute 15 Uhr ein Flashmob stattgefunden. Passanten blieben vor dem Rathaus stehen und beobachteten, wie Jugendliche rund um ein Sofa hüpften und andere einluden, mitzumachen. Wie bei dem Spiel Stuhltanz musste sich beim Stopp der Musik jeder schnell hinsetzen - anders als beim Spiel fanden am Mittwoch alle Platz und die Schüler hielten Schilder hoch, auf denen stand: "Wer du auch bist, du bist willkommen!"

Mit dem Flashmob, also einer spontanen Aktion in der Öffentlichkeit, wollten die Schüler ein Zeichen setzen für eine multikulturelle Gesellschaft in Deutschland. "Es hat Spaß gemacht und ich denke, die Botschaft ist deutlich geworden", resümierte Jakob Grasemann (18). Er und seine Mitschüler der zwölften Klasse der Internationalen Oberschule Reinsdorf hatten mit zwei Lehrerinnen die Idee für die Aktion im Rahmen der Interkulturellen Woche. Bei der Organisation half ihnen die Leipziger Initiative More than Subculture. (sane)