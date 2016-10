GefÃ¤ngnis: Verletzter bei versuchtem Ausbruch

Gefängnis: Verletzter bei versuchtem Ausbruch

Justizbeamter nachts niedergeschlagen - Kripo ermittelt wegen Meuterei

Von Viola Martin

erschienen am 15.10.2016



Zwickau. Wie erst gestern bekannt wurde, haben vier Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau im Alter zwischen 15 und 21 Jahren am Montag zu später Stunde auszubrechen versucht. Dabei ist ein 53-jähriger Wärter mit einem Tischbein schwer am Kopf verletzt worden. Er musste vom Notarzt behandelt und auf eine Intensivstation gebracht werden. "Die konnte er inzwischen wieder verlassen. Er liegt aber noch in der Klinik", sagte Anstaltsleiter Andreas May, der ihn gleich am Dienstag besucht hatte. Er berichtete, dass er solch einen brutalen Angriff auf einen Beamten in seinen vielen Dienstjahren noch nicht erlebt hat. Seit 2005 ist er Chef der Zwickauer JVA.

May sagte, dass ein Insasse am Montag zu später Stunde aus einer Zelle einen Ruf ausgelöst und um eine Kopfschmerztablette gebeten hat. Der 53-Jährige habe sie gebracht und durch eine Klappe in der Tür reichen wollen. Dabei sei er niedergeschlagen worden. Vorwürfe, die Nachtschicht sei wegen Personalmangels unterbesetzt gewesen, wies der Anstaltsleiter zurück. "Es waren ein Verantwortlicher und drei weitere Beamte im Dienst", sagte Andreas May.

Bei den vier mutmaßlichen Tätern, gegen die die Kripo jetzt wegen versuchter Meuterei ermittelt, handelt es sich laut Andreas May um deutsche Jugendliche. Sie sitzen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, räuberischer Erpressung und Diebstahls ein. "Alle sind nach der Tat selbstständig in ihre Zellen zurückgekehrt. Nach unseren ersten Befragungen vermuten wir, dass sie selbst über die schweren Verletzungen, die sie dem Beamten zugefügt hatten, erschrocken waren und deshalb von der Fortsetzung des Ausbruchsversuchs Abstand genommen haben", sagte er. Zwei der mutmaßlichen Täter seien inzwischen in andere Justizvollzugsanstalten verlegt worden. Laut May hätte der Versuch auch nicht zum Erfolg geführt. Die vier Insassen wären mit den Schlüsseln des Beamten nicht aus dem Gefängnis herausgekommen.

Oliver Wurdak, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, sagte gestern auf Anfrage, dass die Polizei am Montag gegen 23.40 Uhr gerufen wurde. Bei deren Eintreffen seien alle Insassen hinter Schloss und Riegel gewesen. Wurdak bestätigte, dass keiner entwichen ist. Bekannt geworden war der Vorfall vom Montag erst gestern durch einen entsprechenden Hinweis aus dem weiteren Umfeld der Justizvollzugsanstalt.