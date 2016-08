HÃ¤uslebauer in Zwickau weichen auf private FlÃ¤chen aus

Häuslebauer in Zwickau weichen auf private Flächen aus

Bauwillige suchen nach Grundstücken. Doch für viele Stadtbereiche fehlt das Baurecht. Andere Initiativen sind besser dran.

Von frank Dörfelt

erschienen am 25.08.2016



Zwickau. Raus aus der Mietwohnung und rein ins schicke Eigenheim. Immer mehr junge Familien wollen ihren Traum in Zwickau Wirklichkeit werden lassen. Pro Jahr gehen im Durchschnitt rund 50 entsprechende Anträge bei der Zwickauer Stadtverwaltung ein.

Um zu verhindern, dass die Interessenten mitsamt ihren Bauplänen (und zu zahlenden Steuern) ins Umland abwandern, hat die Stadt Zwickau in den vergangenen Jahren immer wieder neue Flächen zu potenziellen Eigenheimstandorten erklärt. Viele davon existieren allerdings nur auf dem Papier - der große Bauboom blieb damit bisher aus.

Der Grund liegt allerdings nicht bei verhinderten Bauherren, sondern in der Bürokratie. Die hat zur Folge, dass nach wie vor für einen großen Teil der städtischen Eigenheimbauflächen noch nicht einmal Baurecht besteht. Ein Teil der Pläne durchläuft derzeit noch langwierige Verfahren zur Erstellung von Bebauungsplänen.

Das Wohngebiet an der Dänkritzer Straße in Mosel wurde vorerst gleich ganz aufgegeben. Der geplante Häuslestandort südlich des Windberges mit immerhin 20 möglichen Neubauten hängt von einem hydrologischen Gutachten ab. Fällt das negativ aus, müssen die Pläne vermutlich begraben werden. Für andere Gebiete werden noch private Vorhabensträger gesucht. Die Verhandlungen mit diesen ziehen sich wegen des hohen Kostenrisikos in der Regel in die Länge.

Das jedoch veranlasst Bauwillige offenbar immer häufiger dazu, ihr künftiges Heim auf privatem Grund und Boden zu bauen. Mit Anträgen und Genehmigungen haben zwar auch dessen Eigentümer zu tun, dennoch kommen diese offenbar besser voran, vor allem was die Vermarktung der Flächen angeht. Auf einer privaten Grundfläche an der Bahnstraße in Schedewitz zum Beispiel entsteht, mehr oder weniger von der Öffentlichkeit unbeobachtet, das erste Häuschen. Wie Heike Reinke von der Pressestelle des Rathauses mitteilte, könnten nach der derzeitigen Aufteilung der Flächen dort acht Eigenheime Platz finden. Der Erschließungsring wurde schon vor Jahren angelegt. Südlich der Buswendestelle am Waldpark in Weißenborn könnten ebenfalls vier Eigenheime entstehen. Die Bauvoranfrage eines privaten Anbieters wurde vom Bauordnungsamt positiv beschieden, der eigentliche Bauantrag ist allerdings noch nicht eingegangen. Die neuen Eigenheime würden sich auf einem Streifen zwischen den bestehenden Häusern einfügen.

Allerdings wird auch nicht jeder Antrag auf eine Baugenehmigung bewilligt. Ein Bauherr an der Nie- derhohndorfer Hauptstraße musste seine Pläne aufgeben. "Dem Antragsteller konnte kein positiver Vorbescheid erteilt werden", sagte Heike Reinke. Über die Gründe der Ablehnung wurde nichts bekannt.