Hartenstein: Reifenplatzer führt zu folgenschwerem Unfall

erschienen am 30.12.2016



Hartenstein. Wegen eines Reifenplatzers ist es am Freitagvormittag auf der A72 nahe der Anschlussstelle Hartenstein zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Sie kamen mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Sachschäden summieren sich auf etwa 80.000 Euro.

Ein Puck-up war gegen 9.10 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hof unterwegs, als etwa 100 Meter nach der Anschlussstelle Hartenstein dessen vorderer rechter Reifen platzte. Daraufhin geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und stieß gegen einen Audi A3, einen Honda CR-V und einen Kleintransporter, bevor er auf der Seite liegend im linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Nach diesen Kollisionen fuhr der Honda noch dem Audi ins Heck. Durch das Unfallgeschehen wurden drei Insassen des Audi und ein Insasse des Honda verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Richtungsfahrbahn Hof war an der Unfallstelle für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Nachdem die Unfallstelle beräumt und durch Winterdienstfahrzeuge die winterglatte Fahrbahn abgestumpft worden war, konnte der Verkehr wieder rollen. Es hatte sich zeitweise ein mehrere Kilometer langer Rückstau gebildet. (fp)