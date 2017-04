Havarie am Zwickauer Pumpspeicherwerk

erschienen am 22.04.2017



Zwickau. Offenbar wegen einer Havarie am Pumpspeicherwerk war der Dr. Friedrichs-Ring teilweise gesperrt an der Auffahrt zur B 93 in Richtung Schneeberg. Das teilte die Polizei mit. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 21 Uhr andauern.

Ursache für den Wasseraustritt ist ein technischer Defekt am Pumpspeicherwerk, teilte die Geschäftsführerin der Zwickauer Wasserwerke mit. Ein Pumpenraum war voll Wasser gelaufen.

Die Trinkwasserversorgung der Zwickauer ist von der Havarie nicht betroffen, weil die Pumpe für Abwasser genutzt wird. Die Ursache für den Defekt ist noch nicht bekannt. Das Technische Hilfswerk war mit drei Lastern, 19 Einsatzkräften und einer Spezialpumpe aus Aue im Einsatz. Pro Minute fließen 11.000 Liter durch die Pumpe. Außerdem waren Polizei und Feuerwehr vor Ort. (fp)