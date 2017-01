Historiker lüftet Geheimnisse der magischen Scheibe

Auf dem Dachboden eines Reinsdorfer Bauerngutes wurde eine runde Metallplatte gefunden - ein kulturgeschichtlich bedeutsamer Fund, wie Matthias Donath sagt.

Von Andreas Wohland

Reinsdorf. Die Scheibe, im April vergangenes Jahres bei Bauarbeiten auf den Dachboden eines Bauern- gutes in Reinsdorf gefunden wurde, ist "ein eindrucksvolles Relikt des volkstümlichen Aberglaubens im ländlichen Raum Sachsens". Das sagt der sächsische Kunsthistoriker Matthias Donath. Schon seine kürzlich getroffene erste Einschätzung ließ deren Bedeutung erahnen. Jetzt übergab der promovierte Historiker dem Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (parteilos) seinen abschließenden Bericht. Und gegenüber "Freie Presse" sagte der Experte: "Mir lagen zunächst lediglich Fotos und eine nicht allzu genaue Zeichnung der Scheibe vor, was nur eine vorläufige Einschätzung ermöglichte. Inzwischen konnte ich das Objekt selbst in Augenschein nehmen und so eine wesentlich präzisere Beurteilung abgeben."

In dem Abschlussbericht bestätigt er seine Annahme, dass es sich nicht wie anfänglich vermutet, um eine Himmelsscheibe ähnlich der von Nebra handelt. Die Metallscheibe diente laut Donath vielmehr als Talisman, mit dem Gott und die Kräfte des Universums um Schutz des Gebäudes und der darin lebenden Menschen angerufen wurden. "Seine Schutzwirkung gründet sich auf die Vorstellung, dass die auf der Metallscheibe aufgeschriebenen Worte und Symbole magische Kräfte enthalten, die Kräfte allein durch die geschriebene Form wirksam werden lassen können", sagte Donath. Indem unterschiedliche Symbole und Namen kombiniert wurden, strebte man offenbar eine Potenzierung dieser Kräfte an. Neben der Erläuterung der eingeritzten Zeichen und Symbole geht Matthias Donath noch einen Schritt weiter. Er stellt auch Mutmaßungen über die Personen an, die hinter dem Talisman steckten. "Auftraggeber dürfte der Besitzer des Hauses gewesen sein. Wir können davon ausgehen, dass er ein Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde war, aber neben dem christlichen Glaubensgut auch andere nichtchristliche Vorstellungen verinnerlicht hatte, die wir heute als Aberglaube bezeichnen."

Das Wissen um den Schutz- zauber erhielt der Hauseigentümer nach Einschätzung des Kunsthistorikers vermutlich durch mündliche Überlieferung. "Er dürfte jedoch Inhalte des Zaubers, etwa Bezüge auf die Kabbala, eine mystische jüdische Lehre, gar nicht verstanden haben." Möglicherweise habe es einen Reinsdorfer oder jemanden in einem Ort der Umgebung gegeben, der derartige Talismane herstellte. "Er hatte sicher rudimentäres Wissen, aber er konnte kein Hebräisch, sonst hätte er die hebräischen Worte und Akronyme in dieser Sprache und nicht in lateinischen Buchstaben geschrieben", vermutet Donath. Zumindest aber habe der "Magier" Grundkenntnisse in Latein besessen. Sein Wissen dürfte er aus Handschriften bezogen haben, die wahrscheinlich über Generationen hinweg weitergegeben wurden und im Kreis der "Zauberspezialisten" kursierten.

Lob zollt der Historiker den Findern der Scheibe. Ihre Entscheidung, das Relikt dem Bürgermeister zu Untersuchungszwecken zur Verfügung zustellen, stelle einen nicht alltäglichen Glücksfall dar. Matthias Donath: "Da solche Schutzzauber nur selten entdeckt und ausgewertet werden, kommt dem Reinsdorfer Fund eine große kulturgeschicht- liche Bedeutung zu."