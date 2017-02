Hoffnungen auf Rettung des "Capitols" schwinden

Der neue Eigentümer des traditionsreichen Planitzer Lichtspielhauses ist pleite. Der Insolvenzverwalter sucht wieder einen Käufer.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 08.02.2017



Zwickau. Der ohnehin vage Lichtschein am Horizont währte nicht lange: Die Zukunft des früheren Kinos "Capitol" im Zwickauer Stadtteil Planitz steht wieder einmal in den Sternen. Zwar war es der Kieft-Kino-Gruppe im Jahr 2015 nach langer Suche gelungen, einen Käufer für die marode Immobilie zu finden, doch auch dieser wird das Objekt nicht retten können: Der Privatmann aus Erfurt musste Insolvenz anmelden.

Im April 2016 hatte er noch diverse Sicherungsarbeiten an dem maroden Bau durchführen lassen. Das bestätigte auch die Zwickauer Stadtverwaltung. Zwar war der Baubehörde damals nicht bekannt, was der neue Eigentümer mit dem traditionsreichen Haus vorhatte, aber die Hoffnung auf eine Rettung stand über allem - zumal der Mann der Denkmalschutzbehörde mitgeteilt hatte, dass ein Abriss für ihn nicht infrage komme. Vielmehr kündigte er an, seine Planungen zum "Capitol" in Kürze zur Abstimmung vorlegen zu wollen. Doch daraus wurde nichts.

Stattdessen muss jetzt der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter versuchen, die Immobilie irgendwie zu verkaufen - bisher offenbar ohne Erfolg. Eines der Verkaufshindernisse sind die Finanzen. "Die Kosten für Sicherung und Sanierung können derzeit nicht eingeschätzt werden", sagt Zwickaus Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU).

Der Insolvenzverwalter will sich nicht offiziell zu dem Objekt äußern. Vermutlich wird das "Capitol", wenn sich kein Käufer findet, irgendwann als Zwangsversteigerung vor Gericht landen. Das kann sich noch Jahre hinziehen.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Verkauf an die Stadt Zwickau. Bis heute hat der Insolvenzverwalter zwar kein entsprechendes Angebot unterbreitet, trotzdem lehnt man dort schon mal vorsorglich ab. "In diesem und den nächsten Jahren stehen für das Objekt weder Mittel zur Sicherung der Bausubstanz noch zur Sanierung bereit", sagt Köhler. Daher beschränkt sich die Stadtverwaltung darauf, den Insolvenzverwalter bei der Suche nach einem Investor zu unterstützen.

Auch die städtische Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau winkt ab. Derzeit sehe man keine Möglichkeit zu einer wirtschaftlichen Vermarktung, so Pressesprecher Steven Simmon. Vom Gebäude selbst geht nach Amtsangaben keine Gefahr aus. Solange die Standsicherheit nicht gefährdet ist, wird es daher auch keinen Notabriss geben.