Imbiss-Betreiber nach Brandstiftung zu Haftstrafe verurteilt

erschienen am 09.06.2017



Zwickau. Der Inhaber des Döner-Hauses an der Neuwilkauer Straße in Wilkau-Haßlau muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Schöffengericht am Amtsgericht Zwickau sah es als erwiesen an, dass der 34-jährige Türke in den Morgenstunden des 14. Oktober 2014 entweder selbst das schlecht laufende Geschäft anzündete oder eine andere Person damit beauftragte. Direkte Zeugen für die Brandstiftung gibt es keine. Das Gericht musste sein Urteil daher auf eine Indizienkette aufbauen. Vor allem wurde dem Angeklagten zur Last gelegt, dass wenige Stunden vor dem Brand technische Geräte aus dem Imbiss geholt wurden, die dann später von der Polizei in der Wohnung des Angeklagten sichergestellt werden konnte. Zudem wertete es das Gericht als belastend, dass er für das Geschäft in Wikau-Haßlau eine wesentlich höhere Versicherungssumme aushandelt, als für seine anderen Läden. Zunächst waren die Prämien ebenso wie die Miete nur unregelmäßig gezahlt worden. Erst nach der Kündigung durch die Versicherung zahlte er wenige Tage vor dem Brand die ausstehende Summe und erhielt wieder Versicherungsschutz.

Gegenüber der Polizei hatte er zunächst behauptet, Opfer eines Konkurrenzkampfes zwischen Dönerimbiss-Betreibern geworden zu sein. Das hatte sich jedoch als falsche Verdächtigung herausgestellt. Sein mitangeklagter Cousin wurde freigesprochen. Zwar geht das Gericht davon aus, dass er die Elektrogeräte aus dem Laden entfernt hat, kann ihm aber nicht nachweisen dass er von der geplanten Brandstiftung wusste. (nkd)