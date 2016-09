In 30 Sekunden zur Fahrkarte

Seit Kurzem sind auf allen Straßenbahnen der SVZ testweise mobile Ticketautomaten installiert. Dabei lief anfangs nicht alles glatt. Und jetzt? Ein Selbstversuch.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 28.09.2016



Zwickau. Zugegeben: Mit der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Zwickau habe ich keine Routine. Nach Fahrrad und Auto ist er für mich Plan C. Als ich gestern kurz nach 10.30 Uhr am Neumarkt die Linie 1 Richtung Hauptbahnhof besteige, bin ich jedoch erstmal erleichtert: Der dort - wie zurzeit in allen Trams der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) - testweise installierte Automat fängt bei der Auswahl der Karten nicht mit dem Urschleim an, indem er mir alle Reiseziele im Verkehrsverbund von A bis Z anbietet. Sondern er zeigt als Optionen das an, was der Fahrgast will: Einzelfahrten, Tageskarten, Vierfahrtenkarten.

Ich entscheide mich für Letztere, und der Automat bietet mir auf einem kleinen Extra-Display rechts die Option, meine EC-Karte einzuschieben. Das will ich gern tun. Aber wo? Ich finde zunächst keinen Schlitz nahe des Displays, wie es bei EC-Terminals üblich ist. Eine freundliche Passagierin ruft mir zu: "Da oben!". Ach so - über dem großen Bildschirm. Als ich die Karte drin habe, hat der Automat die Transaktion bereits abgebrochen. Ich habe zu lang gebraucht.

Also nochmal das Ganze - Ticket wählen. Das Display zeigt 7,60 Euro an. EC-Karte rein. Pin-Eingabe, Bestätigen. Wenige Sekunden später halte ich den Fahrschein in der Hand. Wenn man's verstanden hat, dauert das keine halbe Minute. Barzahlung funktioniert offenbar auch: Der hilfsbereite Fahrgast Martina Richter hat gute Erfahrungen gemacht: "Ich habe schon mit einem 10-Euro-Schein bezahlt, und der Automat hat passend rausgegeben", berichtet die 63-jährige Zwickauerin, die dennoch meist versucht, den Fahrpreis passend zu entrichten.

Manchmal hat allerdings in der ersten Testphase weder das eine noch das andere funktioniert - die Kunden fanden stattdessen in einzelnen Bahnen die Geräte ausgeschaltet vor. Die Vorgeschichte dazu: "Der Automat hatte vorher angezeigt: ,Bitte passend zahlen'. Dennoch hat der Kunde beispielsweise einen 5-Euro-Schein in den Automaten gesteckt, der nicht mehr gewechselt werden konnte", erklärt SVZ-Geschäftsführerin Anett Glöckner. In solchen Fällen hatte der Automat den Verkaufsvorgang abgebrochen. Der Kunde erhielt eine Quittung und sein Geld zurück. "Dieser Vorgang hat zu lange gedauert. Manche Kunden haben nicht abgewartet, sondern dem Fahrpersonal mitgeteilt, dass der Automat nicht funktioniert. Bis dieser Mangel behoben und bei allen Automaten die neue Software aufgespielt wurde, wurden die Automaten abgeschaltet." Dieser Fehler trete nun nicht mehr auf.