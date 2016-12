Karpfen sind der Renner

Hochbetrieb herrscht zum Jahresende bei der Firma Schröder. Denn bei vielen Westsachsen gibt's heute oder morgen Fisch.

Von Viola Martin

erschienen am 31.12.2016



Cunersdorf. An den letzten Tagen im Jahr ist in der Firma Fischzucht Schröder im Kirchberger Ortsteil Cunersdorf besonders viel zu tun. Denn: Silvester und frischer Karpfen gehören für viele Menschen in Westsachsen zusammen. Und in dem Betrieb kommen die im Herbst "geernteten" Flossentiere frisch aus den Hälterbecken. Etwa zehn Tonnen werden zum Jahreswechsel verkauft. Und zwar nicht nur im eigenen Laden, sondern auch in Geschäften und Gaststätten der Region.

Es dauert drei Jahre, bis die kleinen Satzfische zu schlachtreifen Karpfen herangewachsen sind. Neben diesen Schuppentieren werden auch Forellen, Saiblinge, Hechte, Störe, Schleien und Lachsforellen sowie frisch geräucherte Fische angeboten. "Aber der Karpfen ist zum Jahreswechsel nach wie vor der unangefochtene Favorit", sagt Corina Rockstroh, die den Familienbetrieb vor gut drei Jahren von Vater Alfred Schröder übernommen hat. Bei der Diplomingenieurin für Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung kommt zum Jahreswechsel natürlich ebenfalls Karpfen auf den Tisch. "Allerdings erst am 1. Januar,da wir Silvester noch viel zu tun haben. Bei uns gibt es die Kirchberger Art mit Biersoße, Klößen und Rotkraut", verrät die dreifache Mutter. Sie berichtet, dass die Karpfensaison im Betrieb Silvester nicht beendet ist. "Die Fische gibt es bei uns noch bis Mitte/Ende April frisch aus den Hälterbecken."

Der Karpfenverkauf geht heute noch von 8 bis 12 Uhr Am Wiesengrund 7 in Cunersdorf über die Bühne.