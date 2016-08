Kinder-Uni gibt spannende Einblicke

erschienen am 24.08.2016



Mit vier Veranstaltungen geht Ende September neue neue Auflage der Kinder- Uni an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) an den Start. Dieses Mal rückt die Technik ein wenig in den Hintergrund. Statt dessen gibt es anderes Futter fürs Gehirn. So hinterfragt gleich die erste Veranstaltung, wie und warum Werbung funktioniert. Im Oktober geht dann Thomas Mehlhorn von der WHZ der Frage nach, was aus einem alten Fahrradreifen alles werden kann. Danach begrüßt die WHZ mit Jan van Koningsveld einen besonderen Gast: Der vierfache Weltmeister im Kopfrechnen erklärt, wie man mit Köfpchen besser rechnet. Zum Abschluss sagt Christoph Laroque: "Wer nichts kapiert, der simuliert". Der Professor für Wirtschaftsinformatik spricht darüber, wie man Simulationen nutzt, um Natur, Technik und Wirtschaft besser zu verstehen. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind ab 1 September möglich. (sth)