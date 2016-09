Kinder schwÃ¤rmen fÃ¼rs Zwikkifaxx

Kinder schwärmen fürs Zwikkifaxx

Der Schwanenteich war am Samstag fest in Kinderhand: Mehr als 25.000 Besucher fanden Sport, Spiel und Spaß.

Von Uta Pasler

Zwickau. Selbst am Abend beliebte Mario Eckl noch zu scherzen, nachdem er zum x-ten Mal gezeigt hatte, wie die Mülltonnen geleert werden. Das Auto der Abfallwirtschaft war einer der Renner beim Zwikkifaxx. Von früh weg wurde der Müllwagen belagert. War nichts mit Pause, nicht mal zum Nase pudern. "Wird alles rausgeschwitzt", witzelte der Mann in der orangefarbenen Hose.

25.000 Gäste waren es im Vorjahr. "Das dürften in diesem Jahr noch mehr gewesen sein", meinte Zwikkifaxx-Chefin Karin Berg am Abend. Ein Ansturm, mit dem offenbar auch einige Papierkörbe überfordert waren. Schon am Vormittag strömten die Menschen auf die Melzerwiese, sagte Steven Simmon, Sprecher der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft, der Erfinderin des größten Kinderfestes weit und breit. Alles sei friedlich verlaufen. Erstmals verstärkte ein Sicherheitsdienst das Ordnungsamt, in Karin Bergs Augen eine richtige Entscheidung. Alles blieb ruhig.

Mit Ausnahme des Rettungshubschraubers, der für manchen gar nicht laut genug sein konnte. Erst gegen 15.45 Uhr landete er am Schwanenteich. "Wir hatten von früh weg einen Einsatz nach dem anderen", erklärte der von einer Traube Fans umlagerte Notarzt Andreas Fichtner. Andrang auch bei den Royal Rangers, denen 16.30 Uhr allmählich das Holz ausging für die Bootsbauer. 16.30 Uhr hob das Farbteam von VW die Hände: Farbe alle. An den beiden Wagen, die die Kinder bemalen durften, war vom ursprünglichen Silber und Blau rein gar nichts mehr zu erkennen.