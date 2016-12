Kleingärtner-Stadtverband kommt nicht zur Ruhe

Böse Überraschung für den neuen Vorstand: 28.000 Euro Schulden sind in der Kasse aufgelaufen. Offenbar wurde der Landesverband um Mitgliedsbeiträge geprellt.

Von Uta Pasler

erschienen am 06.12.2016



Zwickau. Routine ist im neuen Vorstand des Stadtverbandes der Kleingärtner noch nicht eingezogen. Nachdem erst Anfang des Jahres beinahe komplett ein neuer Vorstand die Arbeit aufgenommen hatte, gab es nun erneut einen personellen Wechsel. Vorstandschef Berthold Pries zufolge beschäftigt sich zudem die Staatsanwaltschaft mit Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit. Ines Leonhardt, Sprecherin der Behörde, bestätigt Ermittlungen. Darüber hinaus fühlen sich zwei ehemalige Führungskräfte zu Unrecht in schlechtes Licht gerückt.

Zwickau hat 104 Gartenvereine. Der Stadtverband ist der Dachverband der 104 Kleingartensparten, in denen es rund 6500 Gärten gibt. Laut Peter Paschke, Präsident des Landesverbandes der Kleingärtner in Sachsen, wurden deren Mitgliedsbeiträge falsch abgerechnet. "Das ist offenbar schon seit Jahren so gelaufen," sagt Paschke. Pries zufolge schuldet der Stadtverband dem Landesverband wegen fehlender Mitgliedsbeiträge 28.000 Euro. "Das ging am Vorstand vorbei", sagt Pries.

17 Euro muss jedes Mitglied jährlich zahlen, davon müssen 3,20 Euro an den Dachverband weitergereicht werden - theoretisch. Nach Informationen der "Freien Presse" blieb durch die falsche Abrechnung mehr Geld in Zwickau hängen. Ein Fehler, wie der ehemalige Vorsitzende, der namentlich nicht genannt werden möchte, heute weiß. Er habe sich allerdings nie persönlich bereichert. Das abgezweigte Geld habe ermöglicht, die Mitgliedsbeiträge konstant zu halten. "Vor einer Erhöhung scheut sich jeder", sagt er. Die Schummelei sei zudem nicht seine Idee gewesen. Als er das Amt des Vorsitzenden 2007 übernahm, sei das bereits übliche Praxis gewesen. Erst im Laufe des ersten Jahres sei ihm das aufgefallen. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft, den Pries ihm und seinem Team machte, habe ihn hart getroffen. "Mein ganzes Leben drehte sich um den Verband", sagt der Ex-Chef. Ihm war es gelungen, für ein Nachwuchsprojekt Lob auf Bundes- und Europaebene einzuheimsen. Wenn Vereine von dem durchschnittlich 46.000-Euro-Jahresbudgets des Verbandes etwas für ein Vorhaben abhaben wollten, gab es klare Richtlinien, an die man sich gehalten habe, beteuert er.

Ute Singer-Jähn, drei Jahre Schriftführerin im Vorstand, und Kurt Möckel, Chef des Schlichtungsausschusses, wehren sich ebenso gegen Vetternwirtschaft-Vorwürfe. "Mit uns gab es das nicht", sagt Singer-Jähn, die wie auch Möckel auf eigenen Wunsch vom Amt zurückgetreten war. "Sicher, Fehler sind passiert", sagt die Schriftführerin, die sich gewünscht hätte, davon viel früher informiert zu werden. Aber dafür trügen alle die Verantwortung. Fast immer habe es einstimmige Beschlüsse gegeben, auch Pries saß im Vorstand. "Wir haben uns bemüht, korrekt zu arbeiten, hatten Freude bei der Arbeit, es war eine Ehre für uns", sagt Singer-Jähn.

Verbandschef Pries kann sich durchaus an kontroverse Beschlüsse erinnern, stimmt aber zu, dass in vielen Dingen Einigkeit herrschte. Doch nach all dem, was mittlerweile ans Tageslicht gedrungen ist, bleibt er bei seiner Kritik an einigen Mitgliedern. "Einige und gerade diese beiden brauchen sich den Schuh aber nicht anzuziehen. Die wussten genauso viel wie ich, nämlich nichts."

Jetzt, dank des erweiterten Vorstandes, sitzen zehn Menschen am Tisch, drei mehr. Das erhöhe die Transparenz, hofft Pries. Die neu gewählte Vizechefin sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Neuer 2. Vorsitzender ist Dieter Bäß. Zudem wurden Frank Opitz als Beisitzer, Wolfgang Schmidt als Schriftführer in den Vorstand berufen. "Wir haben viel Wissen an einen Tisch geholt: ein Gartenfachwirt, ein Fachingenieur, ein Verwaltungswirt, ein Buchhalter, ein Handwerker. Engagierte Mitglieder, auf die man sich verlassen kann," sagt Pries. Die gehen vor Ort, wenn ein Antrag aus einer Gartenanlage auf dem Vorstandstisch liegt oder sich Streit anbahnt. "Das bedeutet mehr Arbeit für den Vorstand, ist aber durch die Erweiterung zu händeln."