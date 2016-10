Kreis Zwickau macht weiterhin Schulden

erschienen am 06.10.2016



Zwickau . Der Landkreis Zwickau wird auch 2017 wieder mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Das geht aus dem Entwurf des Haushaltsplanes hervor, den Finanzdezernentin Sabine Hofmann im Kreistag vorstellte. Allein im Finanzhaushalt m├╝ssen rund 10 Millionen Euro mit Krediten und Entnahmen aus der R├╝cklage ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt klafft ein Loch von 3,6 Millionen Euro. Trotzdem ist die Erh├Âhung der Kreisumlage, ├╝ber die Kommunen im n├Ąchsten Jahr 333 Millionen Euro an die Kreiskasse ├╝berweisen, kein Thema. Auch der Hebesatz von 32,83 Prozent soll stabil bleiben. Dass ├╝ber diese Einnahmequelle trotzdem ann├Ąhernd 6 Millionen Euro mehr Einnahmen erwartet werden, liegt daran, dass von einer Verbesserung der finanziellen Situation der St├Ądte und Gemeinden im Landkreis ausgegangen wird. Der Schwerpunkt bei den Ausgaben liegt wie in jedem Jahr bei Sozialleistungen. Gepr├Ągt werde dieser Punkt vom Thema Asyl und da vor allem durch unbegleitete minderj├Ąhrigen Fl├╝chtlinge. Deren Zahl k├Ânnte auf mehr als 200 steigen. Die Investitionen werden gepr├Ągt von der Finanzierung ├╝ber das Programm "Br├╝cken in die Zukunft", das zus├Ątzlich einige Millionen Euro f├╝r den Bau und die Sanierung von Geb├Ąuden in die Kreiskasse sp├╝lt. Ab 1. November liegt der Entwurf im B├╝rgerservice zur Einsichtnahme aus. Einwendungen der B├╝rger sind m├Âglich. Am 7. Dezember soll der Kreistag den Haushalt beschlie├čen. (nkd)