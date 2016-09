Leichtflugzeug stÃ¼rzt bei Hartenstein ab

Leichtflugzeug stürzt bei Hartenstein ab

erschienen am 09.09.2016



Zschocken. Ein Ultraleichtflugzeug ist am Freitagabend im Hartensteiner Ortsteil Zschocken auf einem Feld abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Pilot startete in Auerbach und wollte nach Großenhain fliegen, so die Polizeidirektion Zwickau. Aufgrund technischer Probleme setzte er dann über Zschocken zu einer Notlandung an. Der Pilot blieb unverletzt, die Feuerwehren aus Zschocken und Hartenstein kamen zum Einsatz. Außerdem waren ein Polizeihubschrauber und ein Rettungswagen vor Ort. (fp)