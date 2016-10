Mann von Straßenbahn überfahren

erschienen am 29.10.2016



Zwickau. Ein 58-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Biergasse in Zwickau ums Leben gekommen. Laut Polizei befuhr ein 57-jähriger Straßenbahnfahrer mit seiner Bahn gegen 23 Uhr die Biergasse in Richtung Neuplanitz, als er nach einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich eine Person im Gleisbett liegen sah. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung wurde die Person von der Straßenbahn überrollt. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.

Warum der Mann auf den Gleisen lag, muss noch ermittelt werden. (fp)