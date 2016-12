Neuer Chefarzt verknüpft Standorte

erschienen am 29.12.2016



Zwickau/Kirchberg. Lutz Mirow (46) ist ab Januar Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Er folgt auf Gernot Heiland, der nach mehr als 42 Jahren Dienst am HBK, davon über 21 Jahre an der Spitze der Klinik, in den Ruhestand geht.

"Wir freuen uns, dass wir für die Nachbesetzung der Chefarztposition Privatdozent Dr. med. habil. Lutz Mirow gewinnen konnten, der seit November 2013 die Klinik für Minimalinvasive Viszeralchirurgie und Proktologie am Kirchberger Standort leitet", sagte der Ärztliche Direktor Stefan Merkelbach. Mirow wird auch weiterhin am Standort Kirchberg für die Leitung der Klinik zuständig sein. Mit der übergreifenden Leitung sollen die Standorte Zwickau und Kirchberg weiter verknüpft werden und den Menschen der Region die gleichen Versorgungsmöglichkeiten bieten, heißt es.

Lutz Mirow durchlief sein Studium der Medizin in Rostock und promovierte 1998. Im Jahr 2006 erlangte er die Schwerpunktbezeichnung Viszeralchirurgie, 2008 die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin sowie Schwerpunktbezeichnung Gefäßchirurgie und vier Jahre später die Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie. Der Mediziner absolviert außerdem seit 2013 den Masterstudiengang Health Care Management an der Dresden International University und ist als Dozent für das Gebiet Chirurgie tätig. (ja)