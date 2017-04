Planitzer Spaßvogel erhält zur 900-Jahr-Fete ein Festkleid

Das "Festival of Lights" erzählt die Stadtgeschichte auf 20 Hauswänden. Im Festjahr werden 3000 Euro pro Tag ausgegeben.

erschienen am 24.04.2017



Zwickau. Wenn Zwickau feiert, spielen Vögel irgendwie immer eine wichtige Rolle. Zum 900-jährigen Stadtjubiläum wird der beliebte Schwan Robert als Maskottchen jedoch abgelöst. An seine Stelle tritt der "Festvogel", der der Familie des bekannten "Planitzer Spaßvogels" entstammt. Das weiße Holztierchen mit dem aufgesetzten, beweglichen Kopf gibt es anlässlich des Festes in einer limitierten Sonderedition mit schwarzer Fliege und dem Jubiläumslogo auf dem Bauch. 900 Exemplare werden hergestellt. Flügge wird der "Festvogel" erstmals zur Museumsnacht am 24. Juni. Dort sucht er neue Nester bei den Zwickauern. Bürgermeister Bernd Meyer (Die Linke), der neben den Finanzen auch für die Kultur zuständig ist, dachte gestern bei der Vorstellung des Markenzeichens bereits laut über eine Familienplanung für den Stimmungsanzeiger, der übrigens nach wie vor im Geburtshaus von Gert Fröbe hergestellt wird, nach. "Ein weiblicher Festvogel wäre nicht schlecht", sagte er.

Inzwischen nimmt das Festprogramm Gestalt an. Einer der Höhepunkte, wie Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) sagte, findet bereits unmittelbar nach dem Festakt zur Ersterwähnung der Stadt am 1. Mai 2018 im Dom statt. Ab 20 Uhr wird die Stadtgeschichte auf ganz besonders strahlende Art und Weise erzählt. Beim "Festival of Lights" werden sich 20 Innenstadtgebäude per Lichtinstallationen und Projektionen in leuchtende Blickfänge verwandeln und Episoden aus neun Jahrhunderten oder Persönlichkeiten auf den Putz zaubern. Für jeweils vier Stunden ist das leuchtende Spektakel an insgesamt fünf Abenden zu erleben. Ungewöhnlich für Zwickau sind auch das Treffen der Deutschen Gilde der Nachwächter im April 2018 oder das Ballonfest im Mai. Das historische Markttreiben, das Zwickau sonst in Schumanns Zeiten zurückversetzte, ist im Jubiläumsjahr wichtigen Etappen der Stadtgeschichte gewidmet. Je nach Platz finden sich Besucher im Mittelalter, der Reformationszeit, der Biedermeierzeit und der Industrialisierung wieder.

Mehr als 3000 Euro werden für das Festprogramm ausgegeben - pro Tag. Die rund eine Million könne die Stadtkasse nicht allein stemmen, wie Bernd Meyer sagte. In einer Pressekonferenz wurden am Montag Unterstützer vorgestellt. Die Unternehmen überweisen jedoch nicht nur Geldbeträge, über deren Höhe noch niemand sprechen wollte, sondern gestalten auch selbst das Programm mit. Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau wird am Alten Steinweg 8 ein überdimensionales Festlogo anbringen und eine weitere Fassade mit einem Zwickau-Motiv gestalten, wie Geschäftsführerin Maritta Freitag sagte. Zudem sollen alte, bei Umbauten entfernte Türblätter zu neuen Ehren kommen. Bedruckt mit Zwickauer Persönlichkeiten oder bekannten Produkten sollen diese in der Hauptstraße aufgestellt werden. Die Mauritius-Brauerei wird ein Jubiläumsbier brauen. "Immerhin gibt es das Brauhandwerk bereits seit 800 Jahren in Zwickau", sagte Geschäftsführer Werner Weinschenk. Radio Zwickau wird den Geburtstag über die Stadt-Senderkette in ganz Sachsen publik machen und plant eine veränderte Auflage des Sticker-Pickers mit attraktiven Preisen, wie Redaktionsleiter Gunnar Tichy sagte.

Mit viel Energie starte auch die Zwickauer Energieversorgung ins Jubiläumsjahr versprach deren Chef Volker Schneider. Er macht es spannend und versprach eine Überraschung für die nächsten Wochen.