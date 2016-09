Polizeieinsatz bei Zwickauer Stadtratssitzung

erschienen am 22.09.2016



Zwickau. Die Sitzung des Zwickauer Stadtrates musste am Donnerstagnachmittag für mehrere Minuten unterbrochen werden. Ein Mann war auf der Zuschauertribüne in der ersten Etage handgreiflich geworden. Zuvor hatten mehrere Störer Flyer mit politischen Botschaften in Richtung der Stadträte geworfen.

Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) verwies den Störer des Saales. Es kam zu Tumulten im Zuschauerbereich. Auch die Polizei musste anrücken. Die AfD-Fraktion verließ aus Empörung den Ratssaal. (nd)