Polizisten angeklagt - aber nicht vom Dienst suspendiert

Vier Ordnungshüter sollen einen 27-Jährigen so fest am Boden fixiert haben, dass er keine Luft mehr bekam und starb. Deshalb müssen sich die Beamten vor Gericht verantworten. Welche Auswirkungen hat das auf ihre Jobs?

Von Frank Dörfelt

erschienen am 19.01.2017



Zwickau. Anderthalb Jahre haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zwickau gedauert. Danach erhob die Justizbehörde Anklage: Vier Polizisten sollen mitverantwortlich sein für den Tod eines jungen Mannes. Er war im Juli 2015 im Selbstbedienungsraum der Commerzbank am Dr.-Friedrichs-Ring 1 in Zwickau gestorben. Die Polizisten sollen den 27-Jährigen, der sich gegen einen Platzverweis zur Wehr gesetzt haben soll, mehrere Minuten in Bauchlage festgehalten haben, ohne ihm die Gelegenheit zum freien Atmen zu lassen. Der Mann starb an Herz-Lungen-Versagen. Eine Herzerkrankung sowie Drogen- und Medikamentenkonsum sollen den Tod beschleunigt haben.

Fest steht: Das Leben des 27-jährigen Mannes war an diesem Morgen zu Ende. Für die eingesetzten Polizisten hingegen ist der Vorfall bisher ohne Folgen geblieben. Sie wurden weder unmittelbar nach den Ereignissen in der Bankfiliale noch nach Abschluss der Ermittlungen vom Dienst suspendiert, wie jetzt die Pressesprecherin der Polizeidirektion Zwickau, Anett Münster, auf "Freie Presse"-Anfrage bestätigte. Bisher habe es dafür keinen Grund gegeben. Auch von disziplinarischen Maßnahmen, etwa einer Versetzung in den Innendienst, ist Münster bisher nichts bekannt.

Der Chemnitzer Rechtsanwalt Axel Schweppe reagierte darauf mit Unverständnis. Er vertritt die Mutter des Opfers, die beim kommenden Prozess als Nebenklägerin auftritt. "Dass die Polizeiführung es nicht für nötig erachtet, disziplinarisch gegen die vier Polizisten vorzugehen, wundert mich sehr", sagte er. Spätestens mit der Anklageerhebung hätte die Behörde handeln und die Beamten vom Dienst suspendieren müssen. "Das ist ja nicht irgendein Delikt. Hier muss der Tod eines Menschen aufgeklärt werden." Da es sich jedoch um ein Dienstverhältnis innerhalb der Polizei handelt, könne er als Jurist kaum Einfluss nehmen. Auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde würde wohl kaum etwas bewirken, vermutet er.

Schweppe ist froh, dass er von der Staatsanwaltschaft ein drittes Gutachten verlangt hatte. "Erst darin wurde, im Gegensatz zu den vorherigen Gutachten, festgestellt, wie der Mann tatsächlich starb." Nach Ansicht von Schweppe waren die Ermittlungen zuvor zu sehr auf den Drogen- und mutmaßlichen Anabolikakonsum des jungen Mannes ausgerichtet gewesen.

Angeklagt sind die Polizisten laut Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Anwalt Schweppe will nicht ausschließen, dass daraus noch Totschlag wird. "Der Vorwurf steht auf jeden Fall im Raum." Ob dieser haltbar ist, müsse die Verhandlung erbringen. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.