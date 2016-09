Pulli aus - Musik an

Eine Kleidertauschbörse findet morgen auf der Kunstplantage statt. Dort gibt es nicht nur Lieblingsstücke für den Körper, sondern auch fürs Ohr.

Von Sara Thiel

erschienen am 01.10.2016



Zwickau. Was ist schöner: Etwas verschenken oder etwas geschenkt bekommen? Im Idealfall beides, oder? Morgen ist dazu Gelegenheit - auch wenn Weihnachten noch in sicherer Entfernung liegt. Doch wer auf die Kunstplantage abgelegte, aber ausgesuchte Kleidung mitbringt, der darf sich dafür etwas Neues mitnehmen - auch abgelegt, aber ebenso ausgesucht.

Es ist die erste Börse dieser Art in Zwickau. Sie soll aber mehr sein als die Möglichkeit, den eigenen Kleiderschrank aufzuhübschen. Auf der Plantage an der ehemaligen Matratzenfabrik gibt es auch Platz, um Menschen kennenzulernen, um sich über Ideen auszutauschen, wie man dem ollen Pulli neuen Pfiff gibt. Und noch mehr Platz, um ein Tänzchen hinzulegen. Wer will. Dazu gibt es Musik, die Isabell Kühnreich als elektronisch, aber nicht zu anstrengend für den Durchschnitt umschreibt. Sie hat Leute aus Chemnitz, Oberlungwitz und sonstwo um sich versammelt - die legen gut auf, damit auch die Besucher gut aufgelegt sind.

Es geht nicht nur darum, den eigenen Schrank aufzuräumen, sagt Chris Schlüter. "Es geht darum, dass gute Sachen noch weiterverwendet werden." Denn er gehört zu den Leuten, die es schade finden, wenn etwas verkommt. Allerdings geht es nicht darum, Zerschlissenes zu entsorgen, sagt Isabell Kühnreich: "Das sollte bitte jeder in seine eigene Tonne werfen." Sie nimmt Sachen an, die frisch gewaschen und nicht beschädigt sind. Über kleine Mängel schaut sie hinweg, aber tragbar sollten die guten Stücke schon noch sein. Sie erinnert sich noch an den Moment, an dem sie das erste Mal einige auf solch eine Börse getragen hat. Und daran, wie sie ein paar Mädchen beobachtet hat, die ihre Kleidung mit nach Hause genommen haben. Und an deren Freude über die neuen Begleiter durch Alltag und Diskonächte. So soll es auch auf der Kunstplantage sein. Mit Musik und Tanz, wenn sich jemand traut.

Die Kleidertauschsause findet morgen auf der Kunstplantage an der ehemaligen Matratzenfabrik in Zwickau von 14 bis 18 Uhr statt. Wer Kleidung oder Accessoires zum Tauschen mitbringt, zahlt keinen Eintritt. Bis 22 Uhr geht dann das Tausendfüßer-Open-Air mit elektronischer Musik weiter.