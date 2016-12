Rettungshubschrauber landet auf der A72

erschienen am 30.12.2016



Zwickau. Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers ist die A 72 im Bereich Hartenstein am Freitagmorgen in Richtung Hof kurzzeitig gesperrt gewesen. Laut Polizeisprecher Oliver Wurdak hatte es zuvor einen Unfall gegeben. Die verletzte Person wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Laut Wurdak hatte es etwa zeitgleich noch einen zweiten Unfall gegeben. Ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen, müsse noch geprüft werden. Wie die Rettungsleitstelle informierte, waren insgesamt neun Personen betroffen, vier von ihnen wurden uns Krankenhaus gebracht. (nd)