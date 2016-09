Schuttberge: KleingÃ¤rtner fÃ¼rchten Dauerzustand

Schuttberge: Kleingärtner fürchten Dauerzustand

Unbeteiligte sind die Leidtragenden in einem Streit um Baurecht zwischen der Stadt Zwickau und dem Meta-Werk. Eine Lösung scheint vorerst nicht in Sicht.

Von Uta Pasler

erschienen am 01.10.2016



Zwickau. Es ist ruhiger geworden an der Zwickauer Kleingartenanlage Dorotheenstraße seit dem verhängten Baustopp auf dem Gelände, auf dem das Meta-Werk zwei Hallen hochziehen wollte. Zwar beobachten die Kleingärtner noch Laster, die gelegentlich Bauschutt abkippen. Aber die großen Baumaschinen schweigen.

Allerdings: Hohe Bauschuttberge thronen jetzt vor den Nasen der Kleingärtner. "So kann das doch nicht bleiben", sagt die 69-jährige Erika Kuhn. Gelegentlich rieche es faul. Herbstwinde würden Dreck und Staub von den aufgeschütteten Halden in die Gärten wehen. Vize-Sparten-Vorstandsmitglied Frank Winkler, der seinen Garten unmittelbar am Bauzaun hat, muss von seinen Rosen regelmäßig den Staub wegduschen.

Im Zwickauer Rathaus kennt man die Sorgen der Kleingärtner. Am Donnerstag fand ein Vororttermin mit Vertretern des Landkreises und der Stadt Zwickau statt. Ergebnis: Es wurde festgestellt, dass von den Auffüllungen und Schüttungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt augenscheinlich keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Die weitere Verfahrensweise stimmen die Ämter nun noch miteinander ab.

Im Februar hatten die Abriss- arbeiten begonnen. 18 Gärten mussten weichen für ein Projekt, das nun auf Eis liegt. Die Stadtverwaltung hatte zunächst den voreiligen Baubeginn gestoppt, zuletzt den Bau- antrag unter anderem aus Lärmschutzgründen abgelehnt.

Meta-Werk-Vorstand Michael Müller fiel aus allen Wolken, löste daraufhin Vorverträge mit Firmen, die nun anderswo in Sachsen neue Arbeitsplätze schaffen würden. Doch an dem Areal in Pölbitz hält das Unternehmen fest. Müller zufolge wolle man beharrlich um Baurecht kämpfen. "Wir sind davon überzeugt, dass man in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet auch Gewerbebetriebe ansiedeln kann." Er versichert, dass mögliche Geruchsbelästigungen mit Sicherheit nicht vom Baufeld ausgingen. Das für den Abbruch verantwortliche Unternehmen habe gegenüber Fachbehörden nachgewiesen, dass dort keine Geruch verursachenden Stoffe eingebracht oder belassen wurden. "Was dort lagert, ist wieder einbaubares Material."

Müller gibt zu bedenken, dass die Relationen bewahrt werden sollten. "Die entstandene Situation ist zuallererst für die Wirtschaft und uns unbefriedigend, da auf dem Baufeld heute eine Halle stehen sollte. Wir halten es für angemessen, dass die Stadt Zwickau die Verantwortung für diese Situation trägt." Auf nochmalige Nachfrage räumte er jedoch ein, dass es sicher sinnvoll sei, das auf dem Baufeld lagernde Material abzudecken. "Dies wird auch erfolgen. In der Kürze der Zeit war dies noch nicht möglich."

Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Wie es aus dem Rathaus heißt, ist der Bauantrag auch aus Sicht der übergeordneten Behörde nicht genehmigungsfähig.

Offenbar ist ein Planänderungsverfahren nötig, das aber bis heute von keiner Seite initiiert wurde.