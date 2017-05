Schwelbrand in der achten Etage

erschienen am 18.05.2017



Zu einem Schwelbrand ist es am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung in der achten Etage des Hauses Nicolaistraße 1 in Zwickau gekommen. Die Wohnung war in der Folge komplett verrußt, sagte ein Polizeisprecher. Sicherheitshalber wurden mehrere Personen aus dem Haus gebracht, hieß es aus der Rettungsleitstelle. Ob und wann sie wieder zurück in ihre Wohnungen können, konnte er noch nicht sagen. Auch zur genauen Ursache war noch keine Aussage möglich. Zur Bekämpfung des Schwelbrandes sind die Zwickauer Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mitte, Marienthal und Auerbach zum Einsatzort ausgerückt. (ja)