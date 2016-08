Stadtfest 2016: Zwickau feiert sich selbst

Rund 150.000 Besucher sind zur größten Fete des Jahres nach Zwickau gekommen. Das waren mehr als im Vorjahr. Dafür wurden aber auch mehr Straftaten registriert.

Von Tanja Goldbecher und Sara Thiel

erschienen am 22.08.2016



Zwickau. Vier Nächte und drei Tage haben rund 150.000 Menschen das 15. Stadtfest in Zwickau gefeiert. Im Vorjahr waren es etwa 10.000 Besucher weniger. Ein neuer Popstar, reichlich Sonne und sportliches Familienspektakel waren für diesen Anstieg sicher zum Teil verantwortlich. Eine größere Partymeute bedeutete für Polizei und Rettungsdienst aber auch mehr Arbeit.

Chartstürmer auf dem Hauptmarkt: Die Stadtfest-Macher haben bereits im vergangenen Jahr einen guten Riecher gehabt. Damals war es Joris ("Herz über Kopf"), der die Charts als Neuling erstürmte und in Zwickau auftrat. Dieses Jahr sorgte Max Giesinger am Samstagabend für sehr großes Gedränge vor dem Rathaus. "Ich war noch nie hier, und trotzdem ist der Platz voll", sagte der Sänger zum Publikum. Von Joris habe er nur Gutes über Zwickau gehört. Viele Menschen kennen den Musiker vor allem durch seinen Hit "80 Millionen", der diesen Sommer im Radio hoch- und runterlief. Anschließend rockte die belgische Sängerin Kate Ryan im Glitzeroutfit die Bühne. Bleibt zu hoffen, dass die Stadt ihr gutes Händchen auch im kommenden Jahr behält.

Mehr Straftaten: Wenn gefeiert und getrunken wird, geht es auch mal rabiat zu. Laut Lars Zschieschang, Sachgebietsleiter Stadtordnungsdienst, sind 14 Straftaten und zahlreiche Platzverweise allein bis Samstagabend registriert worden. Darunter waren unter anderem gefährliche Körperverletzungen und Drogendelikte. Nicht nur die Menge an Straftaten, auch die Anzahl an betrunkenen Jugendlichen sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei einer Prügelei wurde zum Beispiel jemand mit einer zerbrochenen Flasche verletzt - trotz des Glasverbots in der Innenstadt. "Punktuell hätten mehr Sicherheitskräfte im Einsatz sein können", sagte Zschieschang. Mehr als 100 Ordner und Polizisten waren zum Stadtfest insgesamt im Dienst. Laut Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle.

Sportlich im Muldeparadies: Es gibt nicht nur überall gute Vorbilder, sondern auch eifrige Nachmacher. Das Muldeparadies war während des Festes voll davon: voll von Kindern, die ganz dem ursprünglichen olympischen Gedanken folgend bei allen Aktivitäten voll dabei waren, ganz bei der Sache eben. Vom Fußball über (Mini-)Golf, Leichtathletik und Trampolinturnen bis hinunter an die Mulde zum Kanusport boten Zwickauer Vereine insgesamt zehn Sportarten zum Ausprobieren an. Darüber hinaus konnten die Kinder auch reiten - allerdings nur auf Spielzeugpferden, was den Mädchen und Jungen offenbar aber ebenfalls großen Spaß bereitet hat. Am Stand des Kreissportbundes legten 100 junge Gäste das sächsische Kindersportabzeichen ab. Rund 600 Menschen nahmen am Gewinnspiel der Deutschen Olympischen Gesellschaft teil, wofür mehre olympische Disziplinen absolviert werden mussten. Die Verlosung der Preise findet heute statt.

Zweiter Max: Es gab auch noch eine Neuheit im Muldeparadies. Dort fand nach einer Pause erstmals wieder ein Singer-Songwriter-Abend des "Alten Gasometers" statt. Dieses Mal war es unter anderem der Berliner Max Prosa, der Menschen in Fan-T-Shirts vor die Bühne lockte. Im Vergleich zur breiten Masse lieferte er mit seiner Band keine Cover-Titel oder überhörte Pop-Songs, sondern mit Geige und Cello experimentelle Klänge und lyrische Texte. Die Bühne erweckte einen ganz anderen Eindruck des sonst so wuseligen Stadtfestes. "Es ist sehr gemütlich hier", sagte Oliver Naumann, der extra für diese Party in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Laut Grit Weise vom Kulturamt will die Stadt versuchen, diesen Singer-Songwriter-Abend im kommenden Jahr zu wiederholen.

Was sollen wir trinken: Fassanstich, Cocktailbar und selbst gebrautes Bier - Trinken ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Stadtfestes. So übergab sich zum Beispiel ein Jugendlicher direkt vor die Füße dreier Polizisten. Ein junger Mann stürzte von den Schultern seines Freundes und besudelte sich komplett mit Bier. Dass der Alkohol aber gar nicht in so geraumen Mengen geflossen ist wie sonst, berichtete eine Mitarbeiterin der Mauritius-Brauerei. "Obwohl es Samstagabend sehr voll war, haben wir in diesem Jahr weniger Umsatz als sonst gemacht", fügte die Frau am Ausschank hinzu. Das konnten nicht alle Gastronomen bestätigen. Ein gutes Geschäft hat die Chefin des Bowle-Standes gemacht. Ihr Renner: Erdbeerbowle. Auch Paul O'Reilley vom Guinness-Stand bemerkte keine Verschlechterung. "Alles lief super, wir hatten eine sehr gute Stimmung", sagte er. Der Ire muss es wissen: Schließlich feiert er seit 15 Jahren mit den Zwickauern ihre Stadt.