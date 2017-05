Straßencafé-Regel außer Kraft gesetzt

erschienen am 23.05.2017



Zwickau. Die Abstandsregelung, wonach Geschäftsleute und Restaurantbetreiber in Zwickau eine 1,20 Meter breite Gasse zur Hausmauer für Sehbehinderte freilassen müssen, ist vom Tisch. Das gab Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Die Linke) während der Stadtratssitzung am Dienstag bekannt. Die Vorschrift, an die sich niemand hielt, sei praktisch nicht umsetzbar, so Meyer. Die Behindertenbeauftragte Irina Teichert (Die Linke) reagierte mit Verständnis, aber auch mit Enttäuschung. Sie will nun einen neuen Entwurf erarbeiten. Im Februar hatte der Stadtrat einstimmig die neue Regel beschlossen, die im März in Kraft trat. Betroffene waren aber gar nicht erst informiert worden. (ael)