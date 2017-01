Studentenaustausch zwischen Zwickauer Hochschule und Universität in Südchina

erschienen am 23.01.2017



Zwickau. Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) und die Zhejiang University of Science and Technology (ZUST) aus dem südchinesischem Hangzhou haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Dieser ermöglicht es Studierenden der WHZ, ihr Auslandspraktikum in China innerhalb des aktuellen chinesischen Gesetzrahmens zu absolvieren, sagte WHZ-Sprecher Sascha Vogelsang. Der Studierendenaustausch soll in beide Richtungen erfolgen. So sei beispielsweise geplant, dass ab dem kommenden Wintersemester vier Germanistikstudenten der chinesischen Partner-Uni für ein Auslandssemester an die Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation der WHZ kommen.

Zurzeit gibt es an der ZUST mehr als 16.200 Vollzeitstudierende und über 1000 ausländische Studenten, sagte Vogelsang. Im Jahr 2014 hatte die ZUST in Zusammenarbeit mit anderen deutschen Hochschulen das Chinesisch-Deutsche Institut für Angewandte Ingenieurwissenschaften gegründet. Dieses bietet unter anderem Studiengänge mit deutsch-chinesischen Doppelabschlüssen im Ingenieursbereich an. (ja)