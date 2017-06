Tödlicher Unfall: Müllfahrzeug überrollt Seniorin

Wilkau-Haßlau. Eine 84-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Wilkau-Haßlau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Müllfahrzeug die Seniorin beim Rückwärtsfahren in eine Einfahrt an der Beethovenstraße. In der Folge geriet sie unter das Fahrzeug und starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.