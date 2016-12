Toter in Zwickauer Bankfiliale: Anklage gegen vier Polizisten

erschienen am 16.12.2016



Zwickau. Gegen vier Polizisten wird Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Die Staatsanwaltschaft Zwickau teilte am Freitag mit, dass die Ermittlungen im Fall eines in einer Bankfiliale gestorbenen 27-Jährigen abgeschlossen sind. Ihnen wird zur Last gelegt, den Mann über mehrere Minuten in Bauchlage fixiert zu haben, ohne ihm Gelegenheit zum freien Atmen zu geben. Der Geschädigte verstarb daraufhin an Herz-Lungen-Versagen, heißt es in der Mitteilung.

Das Opfer war am frühen Morgen des 24. Juli 2015 zunächst ausfällig geworden, daraufhin wollten die Polizisten ihm einen Platzverweis erteilen. Der sehr muskulöse Mann wurde daraufhin äußerst aggressiv, so dass die Beamten ihn zu fixieren versuchten. Der Mann starb in der Folge, die Staatsanwaltschaft sieht als weitere Ursachen für den Tod eine Herzerkrankung sowie den Drogen- und Medikamentenkonsum des Mannes.

Das Ermittlungsverfahren gegen eine Polizeibeamtin wurde eingestellt, da sie an der Fixierung des Mannes nicht mitgewirkt hatte. (sth)