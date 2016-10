Tram zum Hauptbahnhof: Stadt drängt auf Entscheidung

Das Rathaus hat einen 20 Millionen Euro teuren Umbauplan vorgelegt. Lehnen die Fraktionen ab, dann würde der Haltepunkt vom Netz gehen.

Von Michael Stellner

erschienen am 22.10.2016



Zwickau. Die seit Jahren schwelende Debatte um die Zukunft der Straßenbahn im Bereich des Zwickauer Hauptbahnhofs hat wieder Fahrt aufgenommen. An einer Fraktionssitzung der Linken haben vorgestern fast alle im Stadtrat vertretenen Parteien teilgenommen. Die neuen Pläne aus dem Tiefbauamt rufen widersprüchliche Reaktionen hervor.

Der Vorschlag der Stadt: Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn möchte die Straßenbahn näher ans Bahnhofsgebäude heranrücken. Die Schienen sollen größtenteils aus der Straßenmitte verbannt und an die Ränder verlegt werden. Pühn plant einen Ringschluss zwischen der Straße Am Bahnhof und der Bahnhofstraße. Eine neue Trasse soll quer über die Sipro-Brache laufen. Es ist auch geplant, dort die Straße zu verbreitern. Die Eisenbahnbrücke, unter der die zusätzliche Tramlinie verlaufen soll, müsste neu gebaut werden.

Die Kosten: Pühn schätzt die Ausgaben auf ungefähr 20 Millionen Euro. Genauere Zahlen würde erst die Planung liefern. Allein diese Vorarbeiten könnten mit 850.000 Euro zu Buche schlagen. Außerdem ist unklar, wie hoch die Förderung ausfallen und wie teuer der Ankauf von 13 Grundstücken kommen würde, die für das Projekt benötigt werden. Der Bau könnte allerfrühestens 2020 oder 2021 beginnen und würde mehrere Jahre dauern.

Die Alternative: Entscheidet sich der Stadtrat dagegen, dann wird in Zukunft keine Tram mehr zum Bahnhof fahren. Stattdessen würden dort nur noch Busse verkehren.

Das sagen die Verkehrsbetriebe: SVZ-Geschäftsführerin Anett Glöckner betont, dass der Stadtrat die Entscheidung treffen muss. Allerdings gibt sie zu bedenken: "Ich bin für ein klar strukturiertes Netz mit zwei Linien." Das heißt: ohne den von der Stadt geplanten Ringschluss, der Linien in mehrere Richtungen auffächern würde. Glöckner hielte es für günstiger und schneller, ausschließlich Busse zum Bahnhof fahren zu lassen und auf die Stadtbahn zu verzichten. Die Nachfrage sei recht gering. "Die absolute Mehrheit unserer Fahrgäste will nicht zum Bahnhof", sagt sie. Nur neun Personen je Bahn seien in der Richtung unterwegs.

Wie es weitergeht: Die beiden größten Stadtratsfraktionen sind unentschlossen. Sowohl in der CDU (17 Sitze) als auch bei den Linken (elf) gibt es ebenso Befürworter des Ausbaus wie Gegner. Die Mehrheitsverhältnisse im 48-köpfigen Gremium sind unklar. Noch ist kein Termin bekannt, wann über die Vorlage entschieden werden soll. Tiefbauamtsleiter Pühn appelliert aber eindringlich an die Stadträte, sich möglichst bald eine Meinung zu bilden. "Wir reden jetzt seit Jahren über das Projekt. Bitte treffen Sie eine Entscheidung. Auch wenn Sie ablehnen sollten." Denn auch dann könnte die Stadt endlich mit der lange überfälligen Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes beginnen. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Tram.