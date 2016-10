Versuchte Gefangenenmeuterei in der Justizvollzugsanstalt Zwickau

erschienen am 14.10.2016



Zwickau. Wie am Freitagnachmittag bekannt geworden ist, haben Insassen der Justizvollzugsanstalt Zwickau am Montag kurz vor Mitternacht versucht, zu meutern. Dabei ist ein Wärter schwer am Kopf verletzt worden. Gegen 23.40 Uhr sei die Polizei gerufen worden, informierte Oliver Wurdak, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Bei deren Eintreffen seien alle Insassen hinter Schloss und Riegel in ihren Zellen gewesen.

Der niedergeschlagene Bedienstete sei durch einen Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden. "Es ist niemand ausgebrochen", so Wurdak. Gegen vier Insassen werde wegen versuchter Gefangenenmeuterei, wie es im Justizdeutsch heißt, ermittelt.

Bekannt wurde der Vorfall erst durch einen Hinweis an die Medien aus dem weiteren Umfeld der Justizvollzugsanstalt. (fp)