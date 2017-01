Verteidiger rütteln am DNA-Beweis

Im Mordprozess Wunderlich wird am zehnten Tag Strategie der Anwälte offenkundig

erschienen am 25.01.2017



Zwickau/Plauen. Die Verteidiger im Mordfall Heike Wunderlich haben am zehnten Verhandlungstag erkennen lassen, dass sie die Beweiskraft der DNA-Spur des Angeklagten am Mordwerkzeug anzweifeln werden. Der genetische Fingerabdruck des angeklagten Geraers Helmut S. war 29 Jahre nach dem Verbrechen in Plauen an einem Träger des zum Drosseln benutzten BH gesichert worden. Die DNA ist das zentrale Beweismittel in dem Prozess. Für die Verteidiger muss ihr Mandant nicht zwingend Kontakt mit dem BH gehabt haben. Vielmehr könnte seine DNA auch durch eine dritte Person übetragen worden sein, der er zum Beispiel fest die Hand gedrückt habe.

Verteidiger Jan Schröder zitierte dazu als Expertin Janine Helmus vom Universitätsklinikum Essen, die in einem Aufsatz begründet, warum der genetische Abdruck einer Person am Tatort nicht automatisch den Schluss zulasse, dass diese Person dort gewesen sein muss.

Der DNA-Experte des LKA Sachsen, Steffen Schulze, bestätigte, dass diese sogenannte Sekundärübertragung von DNA ein großes Problemfeld darstelle, "wo noch viel zu klären ist". Was er ausschloss ist, dass es durch Verunreinigungen zu einer falschen Spurenlage gekommen sei - wie zuletzt im Fall der getöteten Peggy, wo sich die DNA des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt fand. (gt)