Vier Dinge, die ein Kind benÃ¶tigt

Vier Dinge, die ein Kind benötigt

Das SOS-Kinderdorf ist ein Viertel-Jahrhundert alt geworden. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Festakt und einem Familienfest.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 22.08.2016



Zwickau. Der Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner (1919-1986), hatte es auf den Punkt gebracht: Jedes Kind braucht eine Mutter, Geschwister, ein Dach und eine Dorfgemeinschaft. Für mehr als 200 Kinder und Jugendliche war dieser Wunsch nach Liebe und Geborgenheit seit 1991 Wirklichkeit geworden. Am Samstag feierte das SOS-Kinderdorf Zwickau, damals das erste in den neuen Bundesländern, mit einem Festakt und einem Familienfest sein 25-jähriges Bestehen.

Die Idee ist hingegen schon älter. Schon zu DDR-Zeiten machte sich ein Freundeskreis dafür stark, in Zwickau ein SOS-Kinderdorf anzusiedeln, scheiterte aber an der Ablehnung der Staatspartei SED. Wolfgang Neubert, einer der Ehrengäste der Festveranstaltung, gehörte zum Freundeskreis. Dessen Vorarbeiten machten es um ein Vielfaches leichter, das erste Kinderdorf in den neuen Bundesländern aufzubauen, wie die Geschäftsführerin des Vereins, Birgit Lambertz, sagte. Etwa 80 Kinder- und Jugendliche werden heute hier betreut. Neben den sechs Kinderdorffamilien betreibt die Einrichtung einen Kindergarten, den Jugendklub "Die Spinnwebe" und das SOS-Mütterzentrum mit einem Mehrgenerationenhaus. Dazu kommen sechs Kinder- und Jugendwohngruppen, darunter zwei für minderjährige Flüchtlinge. "Das SOS-Kinderdorf ist mit seinen Aufgaben gewachsen", sagte Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Eine weitere Aufgabe könnten dem Team um Einrichtungsleiter Heico M. Engelhardt bald bevorstehen. Birgit Lambertz berichtete, dass die Stadt Leipzig über ein Kinderdorf nachdenke. "Noch ist zwar nichts entschieden, aber es könnte eine Außenstelle des SOS-Kinderdorfes Zwickau werden", sagte sie. Die Zwickauer Kollegen seien dazu jedenfalls bereit.

Das wäre dann wieder (fast) so wie vor 25 Jahren, als die damalige Bundesfamilienministerin Rita Süßmuth und die Ehefrau des sächsischen Ministerpräsidenten, Ingrid Biedenkopf, die Schirmherrinnen des Kinderdorfes wurden. Biedenkopf konnte am Samstag nicht nach Zwickau kommen, hatte jedoch eine Grußbotschaft und einen Scheck von 1000 Euro geschickt. Ein Geschenk hatten sich die Bewohner zum Jubiläum selbst gemacht: Der wiederbelebte Dorfteich hat eine kleine Forschungsstation erhalten. Dabei könne nicht nur das Wasser selbst untersucht werden, sondern auch ein Blick auf Frösche, Fische, und sogar eine Ringelnatter geworfen werden, so Heico M. Engelhardt.