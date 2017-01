Was die Landesschau Zwickau bringt

Die Pläne des Freistaats für die Leitausstellung zur Industriekultur 2020 rufen unterschiedliche Reaktionen hervor.

Von Michael Stellner

erschienen am 07.01.2017



Zwickau. Fabian Siebert steht mit verschränkten Armen etwas abseits. Während Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) gleich daneben Interviews gibt, in denen sie noch einmal den soeben vorgestellten Fahrplan für die Landesausstellung lobt, ist der 32-Jährige in Abwehrhaltung gegangen. Ob er sich darüber freut, dass Sachsens wichtigste Kulturveranstaltung in drei Jahren nach Zwickau kommt? "Ist mir hupe", nuschelt Siebert. "Mir bringt das nur Unannehmlichkeiten."

Der Unternehmer muss nämlich mit seinem Sozialkaufhaus "Zwickaus Gute Geister" aus dem Erdgeschoss des Audi-Baus ausziehen, in dem 2020 die Leitschau zur sächsischen Landesausstellung Industriekultur stattfinden wird. Damit ist er nicht der Einzige. Noch zwei weitere Mieter müssen den Klinkerbau verlassen. Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) will den Audi-Bau für drei Jahre anmieten und auf eigene Rechnung barrierefrei umbauen. Wie teuer das wird, sagte Stange während der Pressekonferenz am Mittwoch noch nicht. "Das Geld würde ich lieber in Bildung anlegen", sagt Siebert. "So profitiert doch nur der Eigentümer."

Damit meint er seinen eigenen Vermieter, eine Eigentümergemeinschaft, der die Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Zwickauer Automobilwerks gehören. Ihr Vertreter Gunter Schmalz nutzt die Gelegenheit, um sich bei der Verantwortlichen des SIB vorzustellen. Auf seine Mieter angesprochen stöhnt er: "Ach, das Kaufhaus." Er wirkt genervt, Medien hatten schon im Vorfeld über den drohenden Auszug berichtet. "Wir haben allen Mietern Angebote gemacht, auf dem Gelände in andere Objekte zu ziehen. Keiner muss weg." Im Übrigen, darauf legt Schmalz Wert, befinde sich das Kaufhaus unten weder im Erdgeschoss noch im Keller, sondern im Souterrain.

Im ersten Stock, dort wo einst die Endmontage der Trabis vonstatten ging, soll die Leitausstellung Gestalt annehmen. Die Regie führt nicht etwa die Stadt oder eine Kultureinrichtung aus der Region, sondern das Dresdner Hygiene-Museum. Dass es sich nicht um ein Haus mit spezifisch industrieller Prägung und noch dazu aus der Landeshauptstadt handelt, hat Stirnrunzeln hervorgerufen. Der Chemnitzer Landtagsabgeordnete Peter Patt (CDU) verstand die Entscheidung völlig falsch und verschickte einen Brandbrief, weil er fälschlich annahm, das Ministerium hätte die Schau komplett nach Dresden verlegt. Patt sah schon die "Seele der südwestsächsischen Region" tief verletzt, um sich wenige Stunden später für seinen Irrtum zu entschuldigen. Trotzdem bleibt die Frage, wieso kein Industriemuseum die Leitausstellung konzipiert.

Ministerin Stange begründete das mit der großen Kompetenz und hohen Qualität des Dresdner Hauses. Wie geht es dem August-Horch-Museum, dessen Haupteingang keine 50 Meter vom Audi-Bau entfernt liegt, mit seiner Rolle als Nebenschauplatz? "Wir sind doch überhaupt kein Nebenschauplatz", sagt Geschäftsführer Thomas Stebich. "Wir sind mittendrin."

Das Horchmuseum ist eine von sechs Einrichtungen, die in die Landesausstellung eingebunden sind. Das Ministerium bezeichnet sie als Satellitenstandorte. Der Zwicker Satellit liegt Tür an Tür mit der Leitausstellung. Besucher werden es so wahrnehmen, als gehöre das Horchmuseum zum Kernstück. "Ich glaube, dass mindestens jeder zweite Besucher der Leitausstellung auch einen Abstecher zu uns machen wird", sagt Stebich. Wie viele das sein könnten, ist bisher unklar. Es gibt noch keine Besucherprognosen.

Dafür aber einen Zeitplan. Bis Ende 2017 muss der Entwurf stehen, 2018/19 folgt die Ausführung, und am 25. April 2020 öffnet die Schau, die Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) als Glücksfall für die Stadt bezeichnet. Was aber passiert im November 2020, wenn die Landesausstellung Geschichte ist? Rathaussprecher Mathias Merz legt sich schon einmal fest: "Seitens der Stadt gibt es keine Überlegungen, den Audi-Bau nachzunutzen."