Wenn ein Kind stirbt

Eine Kirchbergerin hat ihren Sohn verloren. Jetzt engagiert sie sich für Eltern, die dieses Schicksal teilen müssen. Der morgige Sonntag spielt dabei eine ganz besondere Rolle.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 10.12.2016



Kirchberg. Verschmitzt lächelnd legt der kleine Markus den Kopf auf die Schulter seiner Schwester. Zwei glückliche Kinder. Ein Foto. Manja Weck trägt das Bild immer bei sich. Es ist eine Erinnerung an eine Zeit, in der die Kirchbergerin mit ihrer Familie ein unbeschwertes Leben genoss. Diese Leichtigkeit ist vorbei. Markus lebt nicht mehr. Der damals fast Vierjährige starb 2009 bei einem Unglück im Urlaub.

Der Unfall riss der Familie den Boden unter den Füßen weg. Markus ging. Doch Manja Weck, ihr Ehemann und die siebenjährige Tochter mussten bleiben. Für sie begann eine dunkle, eine schwierige, eine traurige Zeit. "Wir haben viele negative Erfahrungen gesammelt, damals. Und eine große Hilflosigkeit in der Gesellschaft erlebt", sagt Manja Weck. Niemand wusste: Was tun? Die Familie auf das Unglück ansprechen? Lieber schweigen?

Der Familie wurde noch am Unfallort eine Pastorin zur Seite gestellt - das war ihre Rettung. Mit ihr konnte sie reden, sich austauschen. "Der Glaube an Gott war von Anfang an eine tragende Kraft und manchmal das einzige Licht in der Trauer." Die Geistliche gab den Wecks einen wichtigen Rat: "Reden Sie miteinander, verstummen Sie nicht." Das Ehepaar beherzigte dies, bis heute.

Das Paar trauerte gemeinsam, sprach über seine Gedanken. Und begann langsam, in den Alltag zurückzukehren. "Du musst funktionieren", sagt Manja Weck. Sie hielt den Kontakt zu der Pastorin. Auch, als sich ihre Tochter veränderte. In der Schule gab es plötzlich Probleme. Lehrer wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Manja Weck musste lernen: "Ein Kind trauert anders. Es ist wie Pfützenspringen, hin und her." Vormittags war ihre Kleine tieftraurig, nachmittags wollte sie ins Kino. "Es war sehr schwer, Leben und Tod zusammenzubringen. Doch ich wollte für meine Tochter weiterleben."

Um die Trauer zu bewältigen, suchte die Familie professionelle Hilfe. Nach einem Tipp der Pastorin nahm Manja Weck Kontakt zum Hospizdienst Elisa der Caritas in Zwickau auf. Dort fühlte sie sich aufgehoben, konnte über ihre Gefühle sprechen, über ihre Ängste und Sorgen. Sie las sehr viel, weinte, begann, Tagebuch zu schreiben. Das macht sie bis heute. Gedanken, Gedichte, Lieder. Die Familie besuchte zudem ein Trauerseminar - obwohl die Wecks skeptisch waren, ob das wirklich etwas bringen würde. Es brachte etwas. "Das war ganz wunderbar."

Markus war in all der Zeit immer da. Auf Fotos. In Erinnerungen. Auch, als die Wecks noch einmal Nachwuchs bekamen, ein kleines Mädchen. "Sie hat uns ins Leben zurückgeholt." Die heute Fünfjährige kennt ihren Bruder und seine Geschichte. Die Wecks sagen: "Wir haben drei Kinder." Fährt die Familie in den Urlaub, kommt Markus in Form eines Fotos mit. Zu jeder Mahlzeit wird eine Kerze angezündet. Ein Licht für Markus. An einem seiner Geburtstage hat die Familie einen Kastanienbaum gepflanzt. Am Sterbetag macht sie einen gemeinsamen Ausflug in die Natur.

Doch noch immer gibt es auch Tage, an denen die Wecks in ein tiefes Loch fallen. Manchmal reicht ein Geruch, ein Bild, ein kleines Kind auf der Straße, das ihm ähnlich sieht. "Man muss wissen, dass das normal ist und die Trauer zulassen", sagt Manja Weck. Um für andere betroffene Familien da zu sein, hat sie eine Ausbildung zur Hospizhelferin gemacht. "Das ist ein Dienst an meinem Sohn." Für den morgigen Sonntag, den Welttag der verstorbenen Kinder, hat die Kirchbergerin gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Helfern des Hospizdienstes eine Gedenkfeier im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne organisiert (Beginn: 15 Uhr). Eine Veranstaltung für Menschen, die ein Kind verloren haben. "Dort bekommt man Zeit und Raum zum Trauern. Es ist wichtig, zu spüren: Man ist nicht allein." Jeder kann kommen.

Gemeinsam als Familie wollen die Wecks bald Weihnachten feiern. Mit Markus. Dafür haben sie ein ganz besonderes Ritual: Vom Weihnachtsbaum schneiden sie einen Zweig ab, dekorieren ihn und bringen ihn auf den Friedhof. So können sie zumindest in Gedanken ganz nah bei ihm sein. "Die Sehnsucht nach Markus bleibt."