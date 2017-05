Wilkau-Haßlau: Wohnhaus steht in Flammen

erschienen am 09.05.2017



Wilkau-Haßlau. In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Haus in der Friedhofstraße in Wilkau-Haßlau gebrannt. Nach ersten Informationen war das Feuer im Keller ausgebrochen und breitete sich rasch im gesamten Haus aus. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wilkau-Haßlau, Silberstraße, Reinsdorf und Culitzsch sind vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten dauern auch am Dienstagmorgen noch an.

Zwei Bewohner des Hauses wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten Nachbarn die Bewohner auf das Feuer aufmerksam gemacht, sodass diese sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)