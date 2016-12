"Wir kommen keine drei Schritte voran"

Die beiden Aufsichtsräte der Städtischen Verkehrsbetriebe, Gerald Otto und Wolfgang Steinforth, im Streitgespräch über die Zukunft der Tram

Zwickau. Wie geht es weiter, nachdem sich der Stadtrat gegen das 20-Millionen-Projekt zum Umbau des Straßenbahnnetzes, aber für den Erhalt der Linie zum Bahnhof ausgesprochen hat? Die "Freie Presse"-Redakteure Michael Stellner und Uta Pasler haben darüber mit dem Aufsichtsratschef der Städtischen Verkehrsbetriebe (SVZ), Stadtrat Gerald Otto (52, CDU), und seinem Vize Wolfgang Steinforth (68, SPD) gesprochen.

Freie Presse: Herr Otto, wann sind Sie eigentlich das letzte Mal mit der Bahn gefahren?

Gerald Otto: (überlegt) Einmal wollte ich Silvester fahren, da war aber der Betrieb eingestellt. Das letzte Mal wollte ich mein Auto von der Werkstatt holen. Das ist bestimmt schon ein Dreivierteljahr her.

Und Sie, Herr Steinforth?

Wolfgang Steinforth: Gestern Abend. Zurzeit im Prinzip täglich.

Nun hat sich der Stadtrat sowohl dagegen ausgesprochen, die Bahnhof-Tram abzuschaffen, als auch sie auszubauen. Wie kriegt man die Kuh vom Eis?

Otto: Wir haben erkannt, dass die Bürger ein klares Interesse daran haben, dass es die Bahn sein muss und nicht der schmutzige Diesel-Wackelbus. Im Übrigen haben die SVZ nur noch sieben Diesel-Busse, 19 fahren schon mit Erdgas. Man ringt um eine Lösung, die auch im Rat mehrheitsfähig sein könnte.

Aber jetzt kommt doch genau derselbe Vorschlag wegen des Widerspruchs der OB noch einmal auf die Tagesordnung.

Otto: Man könnte ihn modifizieren.

Wie genau?

Otto: Dazu kann ich nichts sagen, weil das noch im Fluss ist. Es gibt aber Bestrebungen, einen Konsens zu suchen und die Bahn zum Bahnhof zu erhalten.

Sie selbst haben in der Abstimmung vor einer Woche für die Einstellung der Linie zum Bahnhof gestimmt. Und jetzt sagen Sie: Die Bahn muss bleiben?

Otto: Wir haben immer noch nicht darüber geredet, wie es zum Vorschlag kam, die Bahn einstellen zu wollen. Die Daueraufgabe der Geschäftsleitung ist auch, die Zu- schüsse zu reduzieren und den Betriebsablauf zu optimieren.

Nochmal: Sie haben die Bahn zum Bahnhof erst abgelehnt. Und jetzt suchen Sie einen Kompromiss.

Otto: Ja, denn für den Stadtrat ist die Kostenoptimierung wohl eher nachrangig. Wenn es politischer Wille ist, die Bahn zum Bahnhof zu erhalten, dann müssen wir eine mehrheitsfähige Lösung finden. Steinforth: Mich ärgert am meisten, dass der Nahverkehrsplan seit 2006 diskutiert wird. 2012 hat sich der Stadtrat endlich darauf verständigt, und da ist die Innenstadttangente enthalten. Und jetzt geht das Zaudern weiter. Wir sind keine drei Schritte vorangekommen. Otto: Es gibt viele offene Punkte. Besonders die unkalkulierten Ablösekosten der Bahnbrücke Kopernikusstraße, wenn man - wie von der Stadt vorgeschlagen - eine neue bauen würde.

Es gibt eine interne Untersuchung der SVZ, wonach ohne die Strecke zum Bahnhof viel Geld eingespart werden könnte. Herr Steinforth, Sie haben das als Gefälligkeitsgutachten bezeichnet.

Steinforth: Ein Stück weit ist es das. Otto: 227.000 Euro könnten eingespart werden, wenn nicht mehr die Bahn, sondern nur noch die Bus-Linie 10 den Hauptbahnhof anfährt. Steinforth: Das sind aber nur die Kosten aus Sicht der SVZ. Überhaupt nicht berücksichtigt ist, was es die Allgemeinheit sonst noch kostet. Je mehr Busse rollen, desto öfter müssen die Straßen repariert werden. Wenn man das berechnen würde, dann ist eine Straßenbahn für die Stadt am Ende wieder billiger. Otto: Den Unterhalt der Gleisanlagen und die deutlich höheren Betriebskosten der Bahn muss man aber auch sehen. Der momentane Zustand ist bereits die zweitbeste Lösung laut dem ÖPNV-Konzept 2012. Von daher sind wir gut unterwegs.

Zweitbeste Lösung klingt, als wäre es so, wie es jetzt ist, in Ordnung. Die SVZ argumentiert aber selber, dass es zu wenig Fahrgäste gibt.

Steinforth: Mit der Buslinie 10, die drei Minuten vor der Bahn fährt, graben wir uns selbst die Fahrgäste ab. Vielleicht ist das ja gewollt, damit man sagen kann: Mit der Straßenbahn fährt ja niemand.

Was schlagen die SVZ also vor?

Otto: Die SVZ werden das umsetzen, was politischer Wille des Gesellschafters ist. Die SVZ können dafür nur Rahmendaten liefern.

Details, bitte.

Otto: Gern noch einmal dazu: Die SVZ haben die Aufgabe, Mobilität sicher zu stellen, in welcher Form auch immer. Der Bahnhof wäre mit der Buslinie 10 kostengünstiger zu bedienen. Das würde die Straßenbahn in Gänze auch nicht infrage stellen. Es ist Konsens, dass sie das Rückgrat des ÖPNV ist. Es geht eher um eine Linienoptimierung, also einen gleichen Fahrtakt mit einer Umsteigemöglichkeit am Neumarkt und zudem noch die Einsparung von zwei Straßenbahnen, die sonst angeschafft werden müssten. Steinforth: Das ist auch strittig. Otto: Wieso? Je nach Variante sollen zwischen fünf und sieben Bahnen neu angeschafft werden. Fünf neue müssten zu unseren zwölf Niederflurbahnen auf alle Fälle dazukommen. Wenn wir weiter zum Bahnhof fahren, sogar sieben. Eine einzelne Bahn kostet 2,75 Millionen Euro. Es ist eben Daueraufgabe eines Defizitbetriebs, zu überlegen, wie er seine Aufgabe so optimal wie möglich umsetzen kann. Steinforth: Entschuldige bitte, das ist kein Defizitbetrieb. Der ÖPNV ist eine öffentliche Aufgabe, die die öffentliche Hand zu leisten hat. Otto: Die Kosten sind aber von den Erlösen nicht zu decken. Steinforth: Welche Einrichtung der öffentlichen Hand funktioniert denn bitte anders?

Herr Steinforth, Sie zweifeln?

Steinforth: Mir kommt das Wichtigste zu kurz, nämlich die Bedürfnisse der Fahrgäste. Davon habe ich noch überhaupt kein Wort gehört. Natürlich spielen Finanzen eine Rolle. Aber die Grundbedürfnisse müssen realisiert werden, sonst bleibt das Problem, dass das Angebot nicht genug angenommen wird.

Wenn wirklich so hohe Ausgaben für die Bahn anstehen - neue Wagen, neue Gleise - dann steigen doch die Ticketpreise.

Steinforth: Nein, die werden im Verkehrsverbund festgelegt. Was in Zwickau passiert, hat auf die Ticketpreise kaum Einfluss. Otto: Das sehe ich genauso.

Wie lange fährt die Bahn noch? Laut OB Pia Findeiß sind die Gleise am Bahnhofsvorplatz so marode, dass ohne Sanierung der Betrieb auf der Kippe steht.

Otto: Das ist so. Die Gleise sind nahe der Verschleißgrenze. Geschätzt wird, dass sie nur noch bis Ende 2017 befahrbar sind. Deswegen müssen wir da auch ran. Steinforth: Das schätzt man übrigens seit fünf Jahren. Es ist richtig, wenn die SVZ drängen und sagen: Leute, entscheidet euch. Otto: Unsere gegenwärtige zweitbeste Lösung tut es aber auch.

Damit meinen Sie, den Vorplatz herrichten und die Straßenbahn so fahren zu lassen wie bisher. Also dass am Sonntag, wo sie gerade von den Studenten gebraucht wird, überhaupt keine Bahn zum Bahnhof fährt.

Otto: Es ist die Frage, ob sie gebraucht wird. Steinforth: Ja, denn das ist das Bedürfnis der Fahrgäste. Es ist das Wollen der Leute, daran kommen wir nicht vorbei.

Was erwarten wir dann in zwei Wochen im Stadtrat?

Otto: Denkbar wäre, dass wir den Vorplatz mit neuen Schienen bis vor den Haupteingang machen und die Innenstadttangente durch die bestehende Bahnbrücke ohne Bahnschienen bauen. Steinforth: Das hielte ich für eine Katastrophe.