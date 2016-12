Wochenende lockt mit vielen Angeboten

erschienen am 05.12.2016



Die Qual der Wahl hatte man am Wochenende bei der Planung von Ausflügen. Weihnachtsmärkte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen lockten mit vielen Angeboten. Der Bildhauer Sebastian Harbort (Foto oben) zeigte auf dem Handwerkermarkt neben dem Zwickauer Dom, wie aus einem Eisblock Kunstwerke entstehen. Ihm kam das schöne und kalte Wetter gerade recht. Im Kirchberger Ortsteil Leutersbach ist am Samstag die Pyramide angeschoben worden (Foto unten links), die sich seit 2009 in der Vorweihnachtszeit dreht. Die rührige Truppe Ehrenamtlicher, die den Hingucker aufgebaut hat, stieß nach getaner Arbeit mit Glühwein an. Dichtes Gedränge herrschte auf dem Kreativ-Markt in der Zwickauer Stadthalle. Dort wurden an mehr als 100Ständen individuelle Geschenke angeboten. Fanny Knebel (unten Mitte) zeigt, wie Marienberger Adventssterne nach dem Zusammensetzen aussehen. In Thurm präsentierten gestern die Modelleisenbahner des Heimatvereins Mülsen das fünfte Jahr in Folge ihre Anlagen bei einem Tag der offenen Tür.