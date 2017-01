Zu schnell auf Brücke: Autofahrer schwer verletzt

erschienen am 16.01.2017



Crimmitschau. Bei einem Unfall auf einer schneebedeckten Brücke in Crimmitschau ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 23-Jährige sei mit seinem Wagen am Sonntagabend im Landkreis Zwickau zu schnell gefahren und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Hinter der Brücke sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen, einen Abhang hinunter gerollt und gegen ein parkendes Auto geprallt. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Renault entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von knapp 16 000 Euro. (dpa/fp)