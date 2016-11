Zusätzliche Radwege geplant: Zwickau legt erstes Konzept vor

Die Stadt will mehr für Fahrradfahrer tun. In den nächsten 13 Jahren sollen mehr als 100 Millionen Euro investiert werden. Die Pläne stehen aber noch ganz am Anfang.

Von Michael Stellner

erschienen am 30.11.2016



Zwickau. Wer in der Autostadt Zwickau mit dem Fahrrad unterwegs ist, stößt an vielen Stellen auf Probleme. Die Stadtverwaltung hat nun ein Konzept erstellt, wie Radfahren komfortabler und sicherer werden soll. Chefplaner Ulrich Skaruppe aus dem Tiefbauamt hat das Papier am Montagabend etwa 40 Besuchern erstmals öffentlich vorgestellt. Bis 2030 sollen derart viele Projekte umgesetzt werden, dass Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) davon ausgeht, dass die Realisierung eine "dreistellige Millionensumme" kosten würde.

Grundsätzlich baut das Konzept von Ulrich Skaruppe auf drei Vorgaben auf: Erstens sollen Strecken zu Radwegen umgebaut werden, die bereits jetzt überwiegend von Radfahrern genutzt werden. Als Beispiel nennt er den Weg entlang der Straßenbahnlinie nach Neuplanitz. Zweitens will er ausgediente Bahndämme zu Radwegen umgestalten, beispielsweise in Pölbitz. Und drittens sollen bei Straßensanierungen grundsätzlich Fahrradstreifen angelegt werden. "Radfahrstreifen sind die sichersten Formen im Straßenverkehr überhaupt", sagt Skaruppe. Die beliebtesten sind sie dagegen nicht - denn Radler würden immer den Weg fernab der viel befahrenen Straßen durchs Grüne vorziehen.

Für jeden Stadtteil haben die Planer Vorschläge erstellt. Im Norden beispielsweise soll entlang des Kuhbergwegs eine durchgehende Strecke nach Crimmitschau gebaut werden. Im Westen geht es vor allem darum, die Olzmannstraße mit einem Radstreifen zu versehen. "Das wird aber erst möglich, sobald die Bahn mit dem Rückbau ihrer Bahn- brücken fertig ist", sagt Skaruppe. Perspektivisch soll durch eine Vielzahl weiterer Wege, unter anderem am Marienthaler Bachweg, das Heinrich-Braun-Klinikum besser mit dem Fahrrad erreichbar werden.

Im Osten sieht das Konzept vor, einen Radweg über die Äußere Dresdner Straße Richtung Mülsen zu verwirklichen. Und im Süden wollen die Planer lange Radfahrachsen über die Lengenfelder Straße und die Innere sowie Äußere Zwickauer Straße entwerfen. Die bisher einzige durchgehende Radverbindung durch Zwickau, der Mulderadweg, soll über eine Vielzahl von Zufahrten besser erschlossen werden.

Das Rathaus will dadurch vor allem das Fahrradaufkommen in Zwickau deutlich steigern. Das liege derzeit gemessen am Gesamtverkehr bei nur vier Prozent. "In Anbetracht der Topografie und Lage von Zwickau läge das Maximum, das wir erreichen können, bei 20 Prozent", sagt Skaruppe. Aber ist das wirklich ein realistischer Wunsch? Er relativiert: "Wünschen kann ich viel."

Von den anwesenden Bürgern und Interessensvertretern kam keine Kritik. Vielmehr wurden vor allem Anregungen geäußert. So sei erforderlich, die neuen Wege besser auszuschildern, hieß es. Der einzige beschilderte Radweg im Stadtgebiet ist derzeit der Mulderadweg. Das aber aus gutem Grund: Er ist gleichzeitig die einzige durchgehende Verbindung, auf der Radfahrer eine lange Strecke zurücklegen können. Allerdings fehle entlang der Route ein Hinweis, wie man eigentlich ins Stadtzentrum gelangen kann.

Die Anregungen sollen ins Konzept einfließen und dann dem Stadtrat vorgelegt werden. Einen Termin dafür hat das Rathaus noch nicht genannt. Bürger können das Konzept auf der Homepage der Stadtverwaltung einsehen und per E-Mail Vorschläge einreichen.

stadtentwicklung@zwickau.de