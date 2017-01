Zwickau: Dortmunds Oberbürgermeister will sich für BVB-Freundschaftsspiel einsetzen

erschienen am 05.01.2017



Zwickau. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) will sich dafür einsetzen, dass der BVB zu einem Freundschaftsspiel in die Partnerstadt nach Zwickau kommt. Das sagte das Stadtoberhaupt am Rande des Neujahrsempfangs in der "Neuen Welt". Kommende Woche rechnet der FSV Zwickau mit Konkretem.

Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hatte sich dort optimistisch zur Situation der Stadt geäußert. Die Haushaltslage habe sich besser entwickelt als befürchtet und auch der Zustrom von Flüchtlingen habe sich entspannt. "Dass uns die Integration der Menschen und die Ursachen von Flucht und Vertreibung nach wie vor bewegen und bewegen müssen, steht außer Zweifel", sagte Findeiß. (nd)