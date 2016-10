Zwickau ehrt Winnetou des Ostens

erschienen am 07.10.2016



Zwickau . Der Schauspieler Gojko Mitic (76) hat sich am Freitagnachmittag ins Goldene Buch der Stadt Zwickau eingetragen. Der gebürtige Serbe verkörperte in zahlreichen DEFA-Filmen die Rolle des Indianers, was ihm den Beinamen "Winnetou des Ostens" einbrachte. In Zwickau zu Gast war er anlässlich einer Buchlesung gemeinsam mit dem Schriftsteller Eberhard Görner. Dessen historischer Roman "In Gottes eigenem Land" bietet im kommenden Jahr Theaterstoff für die Landesbühnen Sachsen. Mitic hat bereits zugesagt, dafür erneut in die Rolle eines Indianerhäuptlings zu schlüpfen. Gleichzeitig erteilte er Spekulationen eine Absage, dass er 2017 bei einem Theaterprojekt in Hohenstein-Ernstthal mitwirken werde. (ael)