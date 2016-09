Zwickau erwartet Ã¼ber 2000 KurrendesÃ¤nger

Zwickau erwartet über 2000 Kurrendesänger

erschienen am 08.09.2016



Zwickau. Die Stadt Zwickau ist am 17. September Gastgeber des 3. Landeskurrendetages in der sächsischen Landeskirche. Mehr als 2000 Kurrendesänger im Alter von 7 bis 14 Jahren werden unter dem Motto "Mit Herz und Mund" in der Stadthalle zusammenkommen. Sowohl die Probe um 10.30 Uhr, bei der die Teilnehmer aus 570 Kurrenden erstmals gemeinsam singen, als auch der Gottesdienst um 15.30 Uhr mit Landesbischof Carsten Rentzing sind öffentlich.

Außerdem sind die jungen Sänger und Gäste ab 12.30 Uhr zu einem Bühnen- und einem Rahmenprogramm unter dem Motto "Minnegesang bis Klingelton" eingeladen. Die Veranstaltung, die bisher bereits zweimal in Dresden stattgefunden hatte, ist laut Kirchenchorwerk das größte Kinderchortreffen einer Landeskirche in der evangelischen Kirche in Deutschland. (vim)