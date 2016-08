Zwickau kÃ¶nnte ab 2023 einen IC-Halt bekommen

Zwickau könnte ab 2023 einen IC-Halt bekommen

erschienen am 23.08.2016



Neukirchen/Zwickau. Der Bundestagsabgeordnete Carsten Körber (CDU) stellt der Region Zwickau einen Fernverkehrsanschluss in Aussicht: "Die Bahn hat ihren Fernverkehrsplan soweit, dass Zwickau keinen ICE-Anschluss aber ab 2023 einen Intercity-Halt bekommen wird. Es wird sich um die Verbindung von Rostock über Dresden, Chemnitz, Zwickau, Hof und Nürnberg nach München handeln", sagte Körber beim Kreisparteitag der Christdemokraten in Neukirchen. Entscheidend sei dafür gewesen, "dass die Elektrifizierung der Sachsen-Franken-Magistrale auf bayrischer Seite im Bundesverkehrswegeplan steht."

In Zwickau hatten bis zum Jahr 2006 Intercity-Züge gehalten, die auf der Sachsen-Franken-Magistrale unterwegs waren. Seither sind lediglich Nahverkehrszüge zwischen Dresden und Hof im Einsatz. Seit gut zwei Monaten bedient die Mitteldeutsche Regiobahn diese Strecke mit Zügen, die der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) bereit stellt. (kru)