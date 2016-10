Zwickau plant so viele Bauarbeiten wie seit Jahren nicht

erschienen am 27.10.2016



Zwickau. Fast 28 Millionen Euro will Zwickau im kommenden Jahr für Bauarbeiten ausgeben. Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Linke) hat am Donnerstag den Etatentwurf für 2017 vorgestellt. Demnach hat sich die Stadt finanziell erholt. Nachdem im vergangenen Jahr rund 10 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind, geht Meyer davon aus, dass sich die Ausfälle in nächster Zeit kompensieren. Für 2017 rechnet er auf diesem Gebiet mit Einnahmen in Höhe von 42 Millionen Euro. Insgesamt will die Stadt 6,5 Millionen Euro mehr ausgeben als im Vorjahr - vor allem für Bauvorhaben hat die Stadt seit sechs Jahren nicht mehr so viel Geld ausgegeben. So steht der oft angemahnte Straßenbau vorn auf der Agenda, außerdem die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Haltestelle Eckersbach-Mitte. Auch der Neubau und die Sanierung von Schulen, Turnhallen und des Gewandhauses sind geplant. Nicht vorgesehen ist die Anbindung der Straßenbahntrasse von der Kopernikusstraße zum Hauptbahnhof. Auch einen Bürgerhaushalt soll es nicht geben. (sth)