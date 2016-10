Zwickauer Firma ringt mit Weltkonzern

Der Dauerstreit zwischen einem sächsischen Software-Hersteller und einem Computerspiele-Giganten aus den USA ist vor dem Bundesgerichtshof gelandet - mit einem Etappensieg für die Amerikaner.

Von Michael Stellner

erschienen am 18.10.2016



Zwickau/Karlsruhe. Darf jemand Hilfsmittel in ein fremdes Computerspiel hineinprogrammieren und das kommerziell anbieten? Die Frage hat nun den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt. Eine vergleichsweise kleine Firma aus Zwickau legt sich schon seit Jahren mit dem US-Spielehersteller Blizzard an. Der nächste Punkt ging nun an den Großkonzern, der im Jahr mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz macht. Aber die Zwickauer geben nicht auf.

Der Chef der sächsischen Firma Bossland ist der aus Bulgarien stammende Zwetan Letschew (39). Für manche ist er ein Held, ein David, der es mit einem Goliath der Software-Industrie aufnimmt. Für den Computerspielehersteller Blizzard ist Letschew einfach nur jemand, der Illegales tut. Ein Pirat, der an fremder Software herumdoktert und damit Computerspieler vergrault. Eine Frage der Sichtweise.

Letschews Firma Bossland mit Sitz in Zwickau entwickelt sogenannte Bots, unter anderem für Blizzards extrem populäres Computerspiel "World of Warcraft". Dabei handelt es sich um Hilfsprogramme, die automatisiert die Charaktere der Nutzer übernehmen, wenn sie nicht selbst vor dem Rechner sitzen. Wie ferngesteuert laufen die Figuren dann durch die Spielwelt, sammeln Gegenstände und lassen so die Figuren schneller im Spiel aufsteigen, als das menschlichen Nutzern gelingt. Gerade in der von Interaktion zwischen den Figuren bestimmten Spielwelt sind vielen normalen Spielern die Bots ein Dorn im Auge.

Blizzard hatte Letschew schon vor dem Landgericht Leipzig und dem Oberlandesgericht Dresden Niederlagen zugefügt. In Karlsruhe folgte nun die nächste. Die von Letschew angestrengte Revision gegen das Dresdner Urteil hat der Bundesgerichtshof im wesentlichen zurückgewiesen. Demnach darf die Zwickauer Firma die Anwendung des Computerspiels nicht mehr vervielfältigen. Als Streitwert setzte das Gericht 295.000 Euro fest. Ob Letschews Bots illegal sind, soll sich erst am 12. Januar entscheiden.

Sein Anwalt Marian Härtel, der ebenfalls aus Zwickau stammt, zeigte sich vor der Verhandlung noch voller Vorfreude. "Ich bin schon sehr gespannt, ob das Gericht sich auf unsere Argumentation einlassen wird." Mittlerweile klingt Härtel anders. In einer Stellungnahme wirft er dem Bundesgerichtshof fehlendes technisches Verständnis vor. "Unsere Rechtsprechung ist auf die vielen digitalen Herausforderungen nicht vorbereitet", sagte Härtel gestern der "Freien Presse". Man könne sich den Fall etwa so vorstellen, wie wenn ein großer Autokonzern versuchen würde, einen Ersatzteilehersteller klein zu kriegen, um den Vertrieb eigener Ersatzteile anzukurbeln.

Der Anwalt erwägt nun, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Ein Manöver, um Zeit zu gewinnen und das drohende Aus für die Software aus Zwickau hinauszuzögern? "Nein", sagt Härtel, "sondern, um die Rechte meines Mandanten durchzusetzen." Vielleicht ist der Fall wirklich besser auf europäischer Ebene aufgehoben. In Deutschland darf Letschew die Bots sowieso nicht vertreiben. Das hatte ihm Blizzard schon verboten.