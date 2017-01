Zwickauer Tierschützer wollen Wildtiere aus Zirkus verbannen

erschienen am 26.01.2017



Zwickau. Löwen, Elefanten, Robben sowie alle anderen dressierten Wildtiere sollen - nach dem Willen des Animal Identification Service Zwickau (AIS) - bei Zirkusgastspielen in Zwickau künftig aus dem Programm verschwinden. Der Chef des Vereins, Matthias Sawert, hat am Donnerstag eine entsprechende Petition an Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) übergeben. 1722 Unterschriften waren bundesweit per Internet gesammelt worden, 566 davon aus dem Landkreis Zwickau. Unabhängig von der Anzahl der Unterschriften muss die Petition bearbeitet werden. "Wir werden in der Verwaltung prüfen wie wir damit umgehen", sagte Findeiß. "Dabei muss auch geklärt werden, inwieweit wir als kreisangehörige Stadt hier überhaupt aktiv werden dürfen". Die städtische Stellungnahme wird dem Haupt- und Verwaltungsausschuss vorgelegt, der in seiner Sitzung im März entscheiden muss, ob die Petition angenommen oder abgelehnt wird. "Danach richtet sich dann das weitere Handeln der Stadt", sagte Findeiß.

Für Matthias Sawert ist das Auftrittsverbot ein Muss. "Was vor 100 Jahren im Zirkus gut war, ist heute längst überholt". Elefanten die Kopfstand machen, seien nicht mehr hinnehmbar. Außerdem protestiert er gegen die Haltung der Tiere im Zirkus. "Tiger die in engen Käfigen nur hin und her laufen oder Elefanten die angekettet ständig mit dem Kopfschütteln sind Tierquälerei". Damit weiß er sich mit anderen Vereinen im Einklang. Nach Angaben von Sawert haben bisher etwa 50 Städte in Deutschland entsprechende Auftrittsverbote verhängt, zuletzt Leipzig. Auch in Chemnitz sind Wildtiere im Zirkus nicht mehr zugelassen. (nkd)