Zwickauer Weihnachtsmarkt eröffnet

erschienen am 22.11.2016



Zwickau. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt ist am Dienstag von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß eröffnet worden. Bis zum 23. Dezember locken nun mehr als 100 Händler an ihren Buden und Ständen ins Stadtzentrum. Umrahmt wird das Ganze durch ein Bühnenprogramm. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. (rpk)