LockerungsÃ¼bung fÃ¼r ein LinksbÃ¼ndnis

Lockerungsübung für ein Linksbündnis

Abgeordnete von SPD, Grünen und Linkenn wollen Rot-Rot-Grün im Bund vorbereiten. Trotz Differenzen eint sie ein Ziel.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 29.09.2016



Berlin. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl vor rund zehn Tagen hat die politische Fantasie beflügelt. Die Abstimmung bereitete der Großen Koalition im Senat - der Berliner Landesregierung - ein Ende. Zugleich eröffnete sie die Perspektive auf ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis unter Führung der Sozialdemokraten. Viele im linken Lager sehen darin nun ein mögliches Modell für den Bund. Dort wird im Herbst 2017 gewählt. Allerdings war die Atmosphäre zwischen den drei Parteien im Bundestag bislang nicht gerade freundschaftlich, besonders was das gespannte Verhältnis zwischen SPD und Linkspartei angeht. Auch Linke und Grüne sind sich in vielem uneins. Dennoch wollen die drei Parteien nun regelmäßig und in größerem Rahmen miteinander ins Gespräch kommen, um Möglichkeiten einer rot-rot-grünen Koalition auszuloten.

Zum ersten Mal organisieren drei stellvertretende Fraktionschefs der Parteien ein Treffen am 18. Oktober, zu dem rund 90 Bundestagsabgeordnete aus den drei Fraktionen eingeladen sind. "Es ist an der Zeit. Wir sind viele und wir müssen miteinander reden", heißt es in der Einladung. Die drei Parteien könnten "eine gesellschaftliche und politische Mehrheit werden", dazu müssten sie sich "verstehen und verständigen, um voranzukommen". "Wir wollen gemeinsam Verantwortung übernehmen", heißt es weiter.

Die Begegnungen unter der Überschrift "Trialog für eine progressive Politik" sollen "ein offenes Kennenlerntreffen werden, eine Art Lockerungsübung zwischen den drei Fraktionen", sagt Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner der "Freien Presse". "Wir wollen Vertrauen schaffen, sodass es 2017 zumindest denkbar wäre, über eine gemeinsame Koalition zu sprechen." Die Vizechefin der Linksfraktion, Caren Lay, verweist auf die gesamtpolitische Lage: "Wir haben einen Rechtsruck in Europa und in Deutschland. Dem muss man mit einem linken, progressivem Politikansatz begegnen", sagt sie der "Freien Presse". Die drei Fraktionsspitzen seien im Vorfeld über die Gesprächspläne informiert worden und "haben sich dem Vorhaben offenbar nicht verschlossen". Lay betont, die Treffen dienten der Auslotung von Gemeinsamkeiten, die es teils bereits gebe. "Rot-Rot-Grün hat sicher viele Themen, bei denen die drei Parteien nicht sehr weit auseinanderliegen", etwa in der Wohnungs- und Rentenpolitik. Differenzen erwartet Lay in der Außen-, Innen- und der Energiepolitik.

Der SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer sagt, die Gespräche über ein Linksbündnis resultierten auch aus der Erkenntnis vieler Sozialdemokraten, "dass weder unsere Parteibasis noch unsere Wähler die gute Arbeit der SPD in der Großen Koalition würdigen". Rot-Rot-Grün ist also aus SPD-Sicht eine Alternative, welche die Macht der Genossen erhalten und zugleich Angela Merkel (CDU) aus dem Kanzleramt befördern könnte - sofern ein Linksbündnis eine Mehrheit erreicht. Bis 2013 war das rechnerisch so. Laut neuen Umfragen würde es derzeit allerdings nicht reichen.