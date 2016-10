Die Schepper-Popper

Bei großen Künstlern ist es mitunter schwierig, den richtigen Einstieg in das Gesamtwerk zu finden. Es ist allerdings auch ausgesprochen reizvoll! Diese Serie will daher ein Leitfaden für klingende Entdeckungsreisen sein. Heute: Kings of Leon

Von Nadine Wenzlick

erschienen am 14.10.2016



Wenn Caleb Followill auf dem siebten Kings-Of-Leon-Album "Walls" die Zeile "I lost myself and found a girl" singt, dann fasst das die letzten 13 Jahre seines Lebens wohl ganz gut zusammen. Seit Veröffentlichung ihres Debüts im Jahr 2003 hat die aus den drei Followill-Brüdern und ihrem Cousin bestehende Band den Rock'n'Roll sehr gewissenhaft gelebt, ihren Mojo zwischendurch ein wenig verloren - und mit "Walls" nun wieder zu sich gefunden.

Nathan, Caleb und Jared Followill hätten kaum behüteter aufwachsen können: Ihr Vater Ivan Leon (daher der Bandname!) Followill war Wanderprediger. Den Großteil ihrer Jugend verbringen sie damit, in einem lila Oldsmobile quer durch die Südstaaten Amerikas zu reisen. Wo immer ihr Vater predigt, schlägt die Familie für ein paar Wochen ihr Lager auf. In Kirchen und bei Gottesdiensten sammeln die Brüder ihre ersten musikalischen Erfahrungen. 1997, als ihr Vater den Beruf aufgibt und ihre Eltern sich scheiden lassen, ziehen Nathan und Caleb Followill nach Nashville. Dort entdecken sie ihre Liebe zum Country und lernen Songwriter Angelo Petraglia kennen. Der zeigt ihnen nicht nur Bands wie Thin Lizzy, die Rolling Stones und The Clash, sondern bringt ihnen auch bei, Songs zu schreiben.

Das Talent der Brüder bleibt nicht lange ein Geheimnis. Schon bald klopfen die ersten Plattenfirmen an. Sie wollen den beiden am liebsten eine Begleitband an die Seite stellen. Aber Nathan und Caleb Followill haben andere Pläne: Sie kaufen einen Bass für ihren kleinen Bruder Jared und überreden ihren Cousin Matthew, der immerhin schon mal eine Gitarre in der Hand gehabt hatte, von Mississippi nach Nashville zu ziehen, um der Band beizutreten. Zu viert schließen sie sich im Keller ein, rauchen eine Menge Marihuana - und haben einen Monat später die Songs für ihre erste EP "Holy Roller Novocaine" im Kasten." Die Legende besagt, dass Jared Followill, damals zarte 16 Jahre alt, immer noch nicht richtig Bass spielen kann, als die EP im Februar 2003 auf den Markt kommt.

Perfekt unperfekt Mit ihrem Retro-Look, den bunten Schlaghosen und den zotteligen langen Haaren sehen Kings Of Leon damals aus, als seien sie aus der Zeit gefallen. Und auch ihre Musik - eine Mischung aus dreckigem Garagen-Rock und Southern-Rock - hat von Anfang an einen ganz eigenen Stil. Stücke wie "Molly's Chambers" und "California Waiting", die bis heute fester Bestandteil eines fast jeden Kings-Of-Leon-Konzerts sind, schaffen es nicht nur auf die EP, sondern auch auf "Youth & Young Manhood", das Debütalbum der Band. Es poltert und rumpelt ganz wunderbar vor sich hin und ist in seiner Unperfektheit geradezu perfekt.

Dass die technischen Fähigkeiten der jungen Musiker damals noch begrenzt sind - egal! Halb England steht Kopf, als die Platte 2003 erscheint. Die Musikzeitschrift NME bezeichnet "Youth & Young Manhood" als "eins der besten Debütalben der letzten zehn Jahre" und Kings Of Leon gelten schnell als die Südstaaten-Antwort auf The Strokes. Fun Fact: Zuhause in Amerika kräht damals noch kein Hahn nach der Band. Mit ihrem zweiten Album "Aha Shake Heartbreak", das ein gutes Jahr später erscheint, ändert sich das. Ihre Bärte und Haare stutzen Kings Of Leon damals und auch musikalisch vollziehen sie eine erste, vorsichtige Reifung: Stücke wie "Milk" oder "Soft" kommen deutlich sanfter daher - wenngleich das Schlagzeug nach wie vor schön dreckig scheppert. Dass Kings Of Leon das Rockstar-Leben damals bereits in vollen Zügen leben, ist übrigens daran zu erkennen, dass das Album wegen der zum Teil anzüglichen Wortwahl in Songs wie "Taper Jean Girl" und "Rememo" in Amerika den Sticker "Parental Advisory" bekommt.

Für die Massen Den ersten Schritt vom Indie in den Mainstream gehen Kings Of Leon 2007 mit ihrem dritten Album "Because Of The Times". Es ist zweifellos das Verbindungsstück zwischen dem Frühwerk der Band und allem, was danach kommt. Hier und da nehmen die Songs bereits Breitwandformat an, sie haben aber nach wie vor Ecken und Kanten. Das Album ist musikalisch anspruchsvoller als die beiden Vorgänger, aber in keinem Moment zu poliert. Für einige Fans ist "Because Of The Time" deshalb bis heute das beste Album der Band. Nicht umsonst erreichen Kings Of Leon damit erstmals die Spitze der britischen Charts.

Der große kommerzielle Durchbruch kommt ein Jahr später mit "Only By The Night": Die beiden radiotauglichen und wahnsinnig eingängigen Singles "Sex On Fire" und "Use Somebody" katapultieren Kings Of Leon schlagartig in die oberste Liga des Rock. Platz 1 in Australien, Belgien, Irland, Neuseeland und Großbritannien, Platz 4 in den amerikanischen Billboard Charts. Über sechs Millionen verkaufte Alben weltweit und dazu drei Grammys allein für den Song "Use Somebody" - die Liste der Rekorde ist endlos, doch wie so oft sorgt auch bei Kings Of Leon der Erfolg dafür, dass einige Fans der ersten Stunde sich von der Band abwenden. Zu poppig sind ihnen die neuen Songs.

Der Zusammenbruch Wer hoch fliegt, der fällt tief - dass in diesem Sprichwort viel Wahrheit steckt, lernen die Followills im Anschluss. 2010 erscheint ihr fünftes, Balladen- und Midtempo-lastiges Album "Come Around Sundown". Wahrlich keine schlechte Platte, enthält sie doch die erfolgreichen Singles "Radioactive" und "Pyro". Aber eben auch kein Meilenstein. Trotzdem: Kings Of Leon surfen noch auf der Welle des Erfolges von "Only By The Night" und spielen jeden Abend vor zehntausenden Fans. Bis Caleb Followill bei einem Konzert in Dallas im Jahr 2011 öffentlich zusammenbricht: Völlig betrunken verlässt er nach der Hälfte der Show die Bühne, den Rest der Tour muss die Band absagen. Die Luft ist raus. Aus den drei Brüdern und ihrem Cousin sind Business-Partner geworden. Sie reisen in Privatflugzeugen und essen teures Essen - aber sie sind keine Gang mehr. Nach Followills Zusammenbruch nehmen Kings Of Leon sich eine Pause, wollen eine Weile ein ganz normales Leben leben. Sie heiraten, bekommen Kinder, trinken ein bisschen weniger Alkohol und organisieren gemeinsam mit ihren Frauen ein Food Festival in Nashville. Mit "Mechanical Bull" versuchen sie 2013 auch als Band wieder zueinander zu finden - allerdings ohne große musikalische Überraschungen zu bieten.

Die Wiedergeburt "Es ist einfach, sich in diesem ganzen Zirkus zu verlieren", weiß Caleb Followill heute. "Du bist umgeben von Menschen, die im Grunde nur da sind, weil sie bezahlt werden. Kaum jemand traut sich zu sagen, dass deine neuen Songs vielleicht nicht so gut sind wie das, was du früher gemacht hast." Für ihr siebtes Album "Walls" nahmen Kings Of Leon sich bewusst vor, neue Wege zu gehen. Statt mit ihrem langjährigen Produzenten und Entdecker Angelo Petraglia zu arbeiten, engagieren sie Markus Dravs, der schon Arcade Fire, Coldplay und Mumford & Sons zum richtigen Sound verholfen hat. Und statt wie sonst in ihrem eigenen Studio in Nashville aufzunehmen, ging es nach Los Angeles. "Wir wollten raus aus unserer Komfort-Zone", so Followill weiter. "Markus hat uns unseren Sound im wahrsten Sinne des Wortes weggenommen. All die Effektgeräte und Gitarren-Pedals, an die wir uns über die Jahre gewöhnt hatten, warf er einfach raus. Er meinte bloß 'schreib einen besseren Part, dann brauchst du sie nicht'." Tatsächlich klangen Kings Of Leon lange nicht mehr so frisch wie zum Beispiel auf "Waste A Moment". "Around The World" überrascht mit afrikanisch anmutenden Percussions, während "Find Me", der mit Abstand stärkste Song des Albums, mit seinem dezenten Achtziger-Jahre-Sound eher nach Bruce Springsteen als nach Kings Of Leon klingt. Und in der düsteren Ballade "Over", die von Suizid handelt, klingt Followill so zerrissen, dass es einem die Sprache verschlägt.

Keinen dieser Songs, so geben Kings Of Leon zu, hätten sie sich selbst zu Beginn ihrer Karriere zugetraut. Aber jeder klingt so, wie sie es heute wollen. "Es ist manchmal lustig, wenn die Leute uns vorwerfen, wir würden uns verbiegen und Musik machen, die andere von uns hören wollen", so Bassist Jared Followill. "Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eher damals versucht etwas zu sein, was wir nicht waren. Wir liefen als Kids nicht mit Schlaghosen herum, hatten strubbelige Haare und hörten Led Zeppelin. Wir wollten bloß cool sein. Heute sind wir viel zufriedener damit, was wir machen und wer wir sind."

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".